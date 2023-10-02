Внимание к деталям: только люди с идеальным зрением смогут найти девочку среди фламинго (фото)

Несмотря на то, что оптические иллюзии могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Они способствуют развитию зрительной памяти, а также повышают бдительность, улучшают концентрацию внимания и снижают уровень стресса.

В новой оптической иллюзии люди пытаются найти маленькую девочку, спрятавшуюся среди розовых фламинго и желтых цветов. Если вы сможете найти ее всего за 6 секунд, то это означает, что у вас отличное внимание к деталям. Издание The Mirror вновь предлагает читателям проверить свою наблюдательность.

Несмотря на то, что оптические иллюзии могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Они способствуют развитию зрительной памяти, а также повышают бдительность, улучшают концентрацию внимания и снижают уровень стресса, так почему бы не попробовать справиться с этой сложной оптической иллюзией?

В пруду, усыпанном красивыми желтыми цветами, можно увидеть группу фламинго, наслаждающихся отдыхом. Однако среди красивых птиц спряталась маленькая девочка. Задача читателей — найти ее за шесть секунд. Люди, которые смогли найти спрятанную девочку за отведенное время, обладают идеальным зрением.

Найдите девочку среди фламинго за 6 секунд Фото: Bright Side

Если вы внимательно посмотрите на изображение, то, скорее всего, сможете обнаружить спрятанную девушку. Если нет, то мы дадим вам одну подсказку: у нее желтые волосы.

Вы уже заметили девушку? Если да, то поздравляем! Вы действительно обладаете необыкновенным вниманием к деталям. Если же вам не повезло, и вы не успели ее заметить, не волнуйтесь, сейчас мы покажем решение. Просто посмотрите на картинку ниже, чтобы увидеть, где она пряталась.

Девушку можно заметить в левой части снимка между цветами и фламинго. Наличие большого количества желтых цветов на снимке затрудняет поиски девочки, у которой также желтые волосы.

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: Bright Side

Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы обнаружить лошадь без хвоста всего за 5 секунд?

Ранее Фокус писал, что только люди с самым острым зрением могут найти пчелу с жалом. На все дается 10 секунд. Посмотрите на картинку, предоставленную компанией Make My Blinds, и попробуйте обнаружить пчелу, которая все еще может жалить.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа. Эксперты по играм из ICE36 создали головоломку, которая заставит вас хорошенько поразмыслить. В ней игрокам предлагается за полминуты обнаружить все пять мячей для гольфа.