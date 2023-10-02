"Это гениально": женщина подготовила необычный подарок на 18-летие сына (фото)

Сообразительна мама оригинально поздравила своего сына с днем рождение. Идея ее подарка восхитила других родителей.

Женщина из Австралии придумала гениальный способ отпраздновать 18-летие своего сына, преподнеся ему необычный и очень продуманный самодельный подарок. Им оказалась доску для подарков. Об этом пишет News.com.au.

Покупать подарки подросткам нелегко. Но одна мама придумала "идеальный" подарок для своего сына в честь его 18-летия. Австралийка рассказала обо всем в социальных сетях, и ее пост вызвал бурю восторга у других родителей, назвавших его "гениальным".

Для подарка женщина использовала пинборд, на котором разместила несколько подарочных карт. Первая — дебетовая карта Mastercard — сопровождалась надписью "Побалуйте себя чем-нибудь". Вторая — подарочная карта Coles — сопровождалась надписью "За неиспользованную дорогу".

Третья — подарочная карта спортивного магазина — содержала надпись "Для вашего автомобиля или рыбалки", а четвертая — карта Liquorland — гласила "Наслаждайся теперь, когда тебе исполнилось 18 и ты имеешь право".

Австралийка рассказала о подарке всем в социальных сетях Фото: Facebook

Последний купон был предназначен для компании Uber и гласил "Но добирайтесь домой в безопасности".

"С 18-летием Кайлана", — было размещено еще одно специальное сообщение в верхней части доски.

Женщина поделилась этой идеей в Facebook в 2020 году. Однако недавно эту историю вспомнили британские СМИ и сотни родителей вновь похвалили женщину в соцсетях.

"Это гениально. Отличная идея Хун, я, пожалуй, скопирую ее", — написал один их пользователей Facebook.

Ранее Фокус сообщал, что возмущенная счетом в ресторане туристка вызвала полицию. Женщина обратилась в правоохранительные органы, заявив, что их не проинформировали о стоимости блюда.

Также стало известно, что туристка заказала лобстера за $200 и совершила неожиданный поступок. Посетители были ошеломлены, когда женщина освободила ракообразное, прежде чем оно было приготовлено поварами известного ресторана на Средиземном море.