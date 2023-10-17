Неоплаченный счет: вечеринка экс-канцлера Германии Герхарда Шредера закончилась вызовом полиции

По информации Bild, гости званого ужина бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера должны были самостоятельно оплатить заказ любых напитков для себя.

Ужин бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера, известного своими пророссийскими взглядами, закончился приездом полиции. Об этом сообщил таблоид Bild.

Причиной вызова полиции стал отказ одного из гостей Шредера оплатить счет за напитки, которые тот заказал на сумму более 6 тысяч евро.

По информации издания, в субботу, 14 октября, 79-летний экс-канцлер устроил званый ужин в Гамбурге. Приглашенных гостей было совсем немного, поскольку Шредер до сих пор социально изолирован в обществе из-за "сомнительных отношений с кремлевским диктатором".

Изысканные блюда в ресторане 5-звездочного отеля The Fontenay Шредер оплатил самостоятельно, а напитки, по информации Bild, гости должны были оплатить в соответствии со своими заказами, как договорился с ними хозяин вечеринки.

"Это довольно распространенная практика. Однако один из гостей упустил этот момент", — отмечает таблоид.

Согласно протоколу полиции, 41-летний иранский бизнесмен Мазид Й.-Ф. заказал напитков на 6117 евро и отказался платить, сообщает Bild. Сотрудники ресторана вызвали полицию, но когда правоохранители приехали, иранец уже ретировался.

"На него написали заявление о мошенничестве. В The Fontenay говорят, что он не впервые не платит по счету", — подчеркнули журналисты.

Напомним, в сентябре 2022 года экс-канцлер Германии Герхард Шредер, который в течение нескольких лет работал в российских нефтяных компаниях, заявил, что идея о возвращении Крыма военным путем лишена смысла.

Также СМИ сообщали, что в июле того же года Шредер вернулся в Москву, чтобы в течение нескольких дней отдохнуть в российской столице. В мае он отказался от должности, которую занимал в "Роснефти", и от предложения стать участником совета директоров российского гиганта "Газпром".

Ранее Фокус разбирался в том, что Путин предлагает Украине через Шредера: нейтралитет, федерация, переговоры. Однако есть мнение, что все, кто предлагают рамочные переговоры с РФ, действуют не в пользу Украины. Это же касается и военного нейтралитета в любой форме.