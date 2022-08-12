Лишили офиса и сотрудников. Друг Путина Шредер судится с немецкими властями

Политика обвиняют в неиспользовании помещений и своего персонала, на обслуживание которых из бюджета в 2021 году потратили около 400 тысяч евро.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который поддерживает дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, подал в суд на Бундестаг. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

В частности, политик подал иск в суд на Бундестаг после того, как власти ФРГ лишили Герхарда Шредера специальных льгот, которые полагаются ему как экс-канцлеру.

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Речь идет об офисе и сотрудниках, которых друг Владимира Путина потерял в мае по решению федерального парламента. Адвокат Михаэль Нагель от имени Герхарда Шредера подал жалобу в Административный суд Берлина, в котором требует аннулировать решение бюджетного комитета Бундестага об отмене средств, выделенных экс-канцлеру на оборудование его офиса.

Помимо этого, защитник политика требует признать незаконным перевод канцелярии в статус недействующей. Несмотря на решение Бундестага, власти решили не лишать Герхарда Шредера государственной пенсии и специальной охраны.

"Такие решения скорее напоминают абсолютное княжеское государство по способу их принятия. Они не должны иметь силу в демократическом конституционном государстве", — говорится в заявлении адвоката экс-канцлера ФРГ.

Издание Der Spiegel отмечает, что в 2021 году из государственного бюджета Германии потратили около 400 тысяч евро на расходы сотрудников офиса Герхарда Шредера.

Формальной причиной для лишения политика спецльгот, как пишет Bild, стало то, что экс-канцлер не использовал доступные помещения и ставки своего персонала. Более того, как утверждают журналисты, Бундестаг недоволен тесными связями Герхарда Шредера с Россией, в том числе с президентом страны Владимиром Путиным.

Напомним, в середине мая чиновники ЕС пригрозили экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру персональными санкциями из-за его связей с Россией и работы в "Роснефти". Через несколько дней немецкий политик покинул должность руковдителя совета директоров "Роснефти", на которой проработал почти пять лет.

В конце июля Герхард Шредер посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. По словам экс-канцлера ФРГ, Россия готова сесть за стол переговоров с Украиной для урегулирования полномасштабной войны, однако Кремль не намерен возвращать оккупированный Крым.