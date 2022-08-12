Позбавили офісу та співробітників. Друг Путіна Шредер судиться з німецькою владою

Політика звинувачують у невикористанні приміщень і свого персоналу, на обслуговування яких із бюджету в 2021 році витратили майже 400 тисяч євро.

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який підтримує дружні стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним, подав до суду на Бундестаг. Про це пише німецьке видання Die Welt.

Зокрема, політик подав позов до суду на Бундестаг після того, як влада ФРН позбавила Герхарда Шредера спеціальних пільг, які належать йому як ексканцлеру.

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Йдеться про офіс і співробітників, яких друг Володимира Путіна втратив у травні за рішенням федерального парламенту. Адвокат Міхаель Нагель від імені Герхарда Шредера подав скаргу до Адміністративного суду Берліна, в якому вимагає анулювати рішення бюджетного комітету Бундестагу про скасування коштів, виділених ексканцлеру на обладнання його офісу.

Крім цього, захисник політика вимагає визнати незаконним переведення канцелярії у статус нечинної. Незважаючи на рішення Бундестагу, влада вирішила не позбавляти Герхарда Шредера державної пенсії та спеціальної охорони.

"Такі рішення швидше нагадують абсолютну князівську державу за способом їх ухвалення. Вони не повинні мати чинності в демократичній конституційній державі", — йдеться у заяві адвоката ексканцлера ФРН.

Видання Der Spiegel зазначає, що в 2021 році з державного бюджету Німеччини витратили майже 400 тисяч євро на витрати співробітників офісу Герхарда Шредера.

Формальною причиною для позбавлення політика спецпільг, як пише Bild, стало те, що ексканцлер не використав доступні приміщення та ставки свого персоналу. До того ж, як стверджують журналісти, Бундестаг незадоволений тісними зв'язками Герхарда Шредера з Росією, зокрема, з президентом країни Володимиром Путіним.

Нагадаємо, в середині травня чиновники ЄС пригрозили ексканцлеру ФРН Герхарду Шредеру персональними санкціями через його зв'язки з Росією і роботу в "Роснафті". За кілька днів німецький політик залишив посаду керівника ради директорів "Роснефти", на якій працював майже п'ять років.

Наприкінці липня Герхард Шредер відвідав Москву, де зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами ексканцлера ФРН, Росія готова сісти за стіл переговорів з Україною для врегулювання повномасштабної війни, проте Кремль не збирається повертати окупований Крим.