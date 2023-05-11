Польская прокуратура проверит причастность экс-канцлера ФРГ к вторжению в Украину, — СМИ

По данным следствия, Герхард Шредер мог использовать свои позиции в российской энергетике для последующего давления на страны ЕС и Украину.

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В Национальную прокуратуру Польши поступило сообщение о возможности совершения преступления бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, информирует RMF FM.

Согласно полученным следствием документам, немецкий политик мог использовать свои позиции в российской энергетике для последующего давления на страны ЕС и Украину. Следователи также выяснят, какую роль в подготовке вторжения сыграл бывший канцлер.

В уведомлении отмечалось, что Шредер не дистанцировался от Кремля и продолжал занимать должности в российских энергетических компаниях.

Кроме того, несколько дней назад бывший канцлер Германии также присутствовал на приеме в посольстве России в Берлине по случаю годовщины победы Советского Союза над Германией в мае 1945 года, сообщает медиа.

Польские следователи ведут разбирательство совместно с украинскими правоохранителями. На данный момент они опросили почти 2000 свидетелей. Также польские прокуроры в Украине зафиксировали разрушенные здания, в т.ч. с помощью 3D-сканеров.

Напомним, в сентябре 2022 года вывший канцлер Германии Герхард Шредер, на протяжении нескольких лет работавший в российских нефтяных компаниях, заявил, что идея о возвращении Крыма военным путем лишена смысла.

Также СМИ сообщали, что в июле того же года Шредер вернулся в Москву, чтобы в течение нескольких дней отдохнуть в российской столице. В мае он отказался от должности, которую занимал в "Роснефти" и от предложения стать участником совета директоров российского гиганта "Газпром".