Найди всех: только люди с идеальным зрением смогут отыскать 13 собак за 10 секунд

Несмотря на то, что оптические иллюзии иногда могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Они способствуют развитию зрительной памяти, а также повышают бдительность, улучшают концентрацию внимания и снижают уровень стресса.

Только люди с острым зрением смогут найти все 13 собак менее чем за 10 секунд. Проверить свою внимательность предлагает издание Daily Star.

Игры и задачи для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Кроме того, визуальные головоломки являются отличным способом развлечься. Однако эта последняя задачка может заставить вас несколько часов ломать голову. Сможете ли вы заметить всех собак?

Если вы хотите проверить свое зрительное восприятие, то наша последняя головоломка от West Wales Holiday Cottages как раз поможет вам в этом. На картинке изображен пляж, на котором люди наслаждается отдыхом в теплое время года. Ваша задача внимательно рассмотреть картинку и найти 13 собак за 10 секунд.

Внимательно посмотрите и найдите 13 собак за 10 секунд Фото: West Wales Holiday Cottages

На первый взгляд это довольно просто, но вас будут отвлекать другие силуэты на рисунке. Постарайтесь сконцентрироваться на поставленной задаче.

Небольшая подсказка, двигайтесь с одного края картинки к другому.

Все еще пытаетесь? Прокрутите страницу ниже, чтобы найти ответ…

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: West Wales Holiday Cottages

По мнению авторов головоломки, если вам удастся найти щенков менее чем за 10 секунд, это может означать, что у вас практически идеальное зрение. У людей, которые справились с этим тестом, более четкая фокусировка.

Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы обнаружить лошадь без хвоста всего за 5 секунд?

Ранее Фокус писал, что только люди с самым острым зрением могут найти пчелу с жалом. На все дается 10 секунд. Посмотрите на картинку, предоставленную компанией Make My Blinds, и попробуйте обнаружить пчелу, которая все еще может жалить.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа. Эксперты по играм из ICE36 создали головоломку, которая заставит вас хорошенько поразмыслить. В ней игрокам предлагается за полминуты обнаружить все пять мячей для гольфа.