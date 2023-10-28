Записка мертвеца: на пляже влюбленные нашли жуткое послание в бутылке с прахом (видео)
Пара ожидала найти внутри любовную записку, но содержимое удивило их. Влюбленные показали видео, которое стало вирусным и быстро набрало более 1,8 млн просмотров.
В Австралии влюбленная пара обнаружила на пляже послание в бутылке, но ужаснулась тому, что было написано в записке внутри. Об этом они рассказали в ролике, который выложили в TikTok.
Парень и девушка ожидали найти любовную записку в бутылке, выброшенной на берег, но как только они открыли ее, то сразу же пожалели об этом.
Пара из Австралии Рик и Сирстал гуляли по пляжу к северу от Квинсленда, когда увидели бутылку, которую прибило к берегу. Они ожидали найти внутри любовную записку или послание от нового друга. Однако в бутылке оказался прах человека по имени Джеффри. Записка содержала его последние пожелания.
"Здесь покоится прах Джеффри, если его найдут, пожалуйста, бросьте бутылку в уходящий прилив, чтобы я мог продолжить свой путь".
Как только Рик понял, что на самом деле находится внутри бутылки, он смущенно сказал: "О нет".
Парень и девушка поделились своей находкой со зрителями в TikTok. Видео стало вирусным и быстро набрало более 1,8 млн просмотров. К счастью, их подписчики увидели в этом забавную сторону.
"Ну, в любом случае, добро пожаловать в Австралию", — написал один из них.
Ранее Фокус сообщал, что заброшенная гостиница стоимостью 1,6 млрд фунтов никогда не принимала людей. Многих людей впечатляет высота 330-метрового здания, но у него есть существенный недостаток. В нем еще никто не останавливался. Если бы отель был открыт в 1989 году, как планировалось, он стал бы самым высоким в мире.
Также стало известно, что блогер показал заброшенный дом, который застыл во времени. В здании с выбитыми окнами до сих пор хранятся картины, игрушки и мебель. Среди забытых "сокровищ" оказались рояль, игрушка Базз Лайтер и старая лошадка-качалка.