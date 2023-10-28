Врезался ребром в грунт: "НЛО" приземлился на лужайке перед университетом (фото)

Администрация университета сначала отказывалась объяснить, был ли объект на видео настоящим НЛО. Однако позже все же рассказала, что же на самом деле произошло.

Студенты Университета Алькалы неподалеку от Мадрида в Испании сняли неизвестный объект, который ночью приземлился на поляну посреди кампуса. Также заметили неизвестных людей в защитных костюмах, которые окружили объект. Студенты и преподаватели не могли понять, что же именно они увидели. О ситуации написали в аккаунте учебного заведения в соцсети X (ранее — Twitter).

Чрезвычайное происшествие в Университете Алькалы (Universidad de Alcalá, UAH) произошло 23 октября, а видео опубликовали 25 октября, говорится в сообщении. На видео видно, как в полной темноте виднеется какой-то объект, несколько похожий на тарелку космического корабля. В свете прожектора можно увидеть людей в защитных костюмах — возможно, представителей правительственных структур, — которые что-то делают рядом с якобы "НЛО". На мгновение в кадр попадает даже поисковая собака. Слышно, как чей-то голос говорит на испанском: "Смотрите, смотрите. Не может быть.."

Несколько кадров сделаны днем. На них можно увидеть "тарелку НЛО", к которой сверху прикреплено что-то похожее на антенну. Кажется, что она неудачно приземлилась, поскольку врезалась ребром в грунт.

Возможное приземление космического объекта прокомментировал преподаватель университета — Доктор Себастьян Санчес, проректор и координатор Группы космических исследований (SRG Space Research Group). Мужчина подтвердил, что руководители учебного заведения видели видео, но еще не могут комментировать, что на самом деле произошло.

Пользователи в соцсети комментировали видео посадки "НЛО". Кто-то заметил, что это "Круто!" Кто-то засомневался и предложил взглянуть внимательнее. "Я не знаю, что это такое, давайте посмотрим, или кто-то здесь что-то знает", — написал этот человек. Видео также анализировали в Tiktok — удивлялись необыкновенному событию.

Отметим, позже администрация университета опубликовало объяснение, что же на самом деле произошло на территории кампуса.

"Тайна разгадана: космический корабль был транспортом новых талисманов UAH, Гормона и Нейрона, студентов программы межпланетного обмена. Добро пожаловать!", — написали в аккаунте Университета Алькалы.

Напоминаем, ранее Фокус рассказывал о похожих удивительных событиях. Например, летом 2022 года шар диаметром 1 метр обнаружили над Сирией: он обеспокоил даже Пентагон. Впрочем, расследователи выяснили, что же тогда на самом деле произошло. Ряд исследователей также опубликовали вывод относительно фото НЛО, которое сделали в 2010 году: уверены, что это фотография настоящего внеземного объекта.