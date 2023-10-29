Дрейфовал в Тихом океане 13 дней: в Канаде спасли рыбака из США — как он выжил (фото)

Мужчину нашли в 110 километрах к северо-западу от мыса Флеттери. Второй рыбак, который был на борту судна Evening, до сих пор остается пропавшим без вести.

В Канаде спасли одного из двоих рыбаков из США, которые пропали 13 дней назад в Тихом океане. Об этом сообщает в соцсети Береговая охрана Тихоокеанского северо-западного региона США.

Мужчину нашли в 110 километрах к северо-западу от мыса Флеттери (США).

"1 из 2 пропавших моряков найден живым в спасательном плоту", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рыбаки вышли в Тихий океан на 13-метровом корабле 12 октября в штате Вашингтон.

Спасенного рыбака транспортировали на берег. Затем его доставили в больницу. Медики оценивают его состояние, как стабильное.

Местное СМИ King-TV сообщает, что пропавшего мужчину спасли Райан Плейнс и его дядя Джон. Они в тот день решили с друзьями порыбачить.

"Я увидел издалека что-то похожее на спасательный плот, забежал внутрь и направил на него бинокль, а затем он выстрелил сигнальной ракетой", — прокомментировал Райан.

Спасенный рыбак рассказал, что в течение почти 2 недель он находился на плоту сам. У него кончилась вода и еда. Он смог поймать лосося и съел его.

Второй рыбак, который был на борту судна Evening, до сих пор остается пропавшим без вести.

Напомним, что в США мужчина поймал рыбу с "человеческими зубами". Овцеголовая рыба, также известная как рыба-каторжник, весила чуть больше, 7,3 кг.

Американец был поражен, разрезав пойманную им рыбу. Многие люди писали в соцсетях, что не знали о существовании такого вида. Недавно рыбак рассказал, какой вид филе голубого цвета имеет в приготовленном виде.