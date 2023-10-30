Полиция бездействовала: британец нашел угнанный автомобиль с помощью Google Earth (фото)

Джей Робинсон вместе с другом смог отыскать свой угнанный автомобиль по фотографии здания, возле которого была припаркована машина.

Автовладельцу удалось разыскать свой автомобиль стоимостью 23 000 фунтов стерлингов после того, как он был угнан из дома в Бирмингеме, с помощью Google Earth. Об этом пишет Metro.

23-летний Джей Робинсон был потрясен, когда увидел, что воры проникли в его дом и забрали ключи от его спортивного Seat и Volkswagen Golf.

Опустошенный владелец автомобилей написал о дерзкой краже в социальных сетях, после того, как остался "не впечатлен" действиями полиции.

"Я должен был ехать на работу в 6 утра, спустился вниз, а обеих машин уже нет, я был опустошен", — сообщил британец.

Позже размытое видео угнанного автомобиля было выложено в Snapchat, и его увидел друг Джея. Но вор потребовал за возврат машины 2 000 фунтов стерлингов. Но технически подкованный друг помог Джею провести обратный поиск по изображению здания, возле которого была припаркована машина, и друзья смогли определить местоположение, заметив название жилого комплекса на мусорном баке.

Парни отыскали где был припаркован автомобиль и вызвали полицию Фото: SWNS

Используя Google Earth для определения точной улицы, где был припаркован автомобиль, парни быстро вызвали полицию, которая смогла вернуть Seat в шести милях (почти 10 км) от дома Джея в Бирмингеме.

"Я не знал, что сказать, когда увидел авто, я был поражен. Я попробовал свои ключи, и машина сразу же открылась, так что я знал, что она моя. Я не думал, что они настолько глупы, чтобы оставить ее на том же месте. По крайней мере, думал, что ее перегонят", — сказал законный владелец автомобиля.

То самое место, которые отыскали друзья Фото: Google Earth

Однако Джей не был впечатлен работой полиции Уэст-Мидлендс, которая слишком долго реагировала на ситуацию. Другая машина Джея Volkswagen Golf, стоимостью 16 000 фунтов стерлингов, до сих пор не найдена.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина украшал дом и обнаружил мумию в мамином шкафу. Лесли Харви обнаружил мумифицированное тело квартирантки, которая была заперта в вентиляции в кладовке в течение 20 лет. Его мать Сара Джейн Харви внезапно превратилась из маленькой, миловидной старушки в подозреваемую в убийстве.

Также стало известно, что найденный в сарае 300-летний бюст оценили в 1,4 млн фунтов. Произведение искусства было создано французским скульптором Эдме Бушардоном в 1728 году. В момент когда нашли бюст он подпирал входные двери и предотвращал их закрывание.