Кричала на пилота: женщина пропустила свой рейс и бежала за самолетом (фото, видео)

Пилот в итоге все же остановил двигатель, но пассажирка все равно никуда не полетела.

В Австралии пассажирка, которая пропустила посадку на свой рейс, решила выбежать на взлетную полосу аэропорта в попытке помешать самолету взлететь без нее. Об этом пишет New York Post.

Женщину снял на видео очевидец ситуации, Саймон Хейлз, который находился в аэропорту Канберры.

По его словам, пассажирка пробежала мимо службы безопасности и спустилась на взлетную полосу, чтобы попытаться остановить рейс QantasLink, вылетавший в Аделаиду.

"Опоздавшая на рейс женщина явно думала, что еще сможет успеть на него", — написал мужчина в Facebook.

На записи видно, как пассажирка стоит на взлетно-посадочной полосе и хаотично машет руками, будто пытаясь поймать такси.

"Она пыталась кричать на пилота, пыталась привлечь его внимание. Она даже пыталась подпрыгнуть, это было странно", – прокомментировал Саймон.

Женщина даже пыталась кричать на пилота Фото: 9news

Свидетели были поражены смелым, но довольно глупым поступком женщины.

"Люди были немного застигнуты врасплох и, казалось, не знали, что делать. Мы думали, остановит ли ее кто-нибудь", — добавил другой свидетель Деннис Билич.

Пилот в итоге все же остановил двигатель, после чего опоздавшую пассажирку задержала федеральная полиция Австралии (AFP).

Ранее Фокус сообщал, что пассажирка бросила большую пачку денег в мужчину на посадочной полосе. Купюры разлетелись по асфальту, после чего пассажир и работники аэропорта начали собирать их.

Также стало известно, что пилот посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.