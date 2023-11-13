Жизнь на корабле: мужчина купил круизный лайнер онлайн с бассейном и 85 каютами (фото)

Новый владелец судна планирует переоборудовать его в прибрежный музей. По его словам, стоимость реставрации обойтись примерно в 3 млн долларов. Он живет на корабле и прилагает все усилия, чтобы вернуть ему былое великолепие.

В США Крис Уиллсон купил онлайн круизный лайнер водоизмещением 2496 тонн с открытым бассейном, столовой и 85 каютами. Об этой истории пишет Daily Star.

Судно "Аврора" ("Aurora"), построенное в Германии, в то время стояло на якоре в дельте Калифорнии, и его тогдашний владелец очень хотел от него избавиться. Крис несколько раз увидел всплывающее объявление, прежде чем решил попробовать приобрести корабль.

Мужчина, купивший на сайте Craigslist целый круизный лайнер, теперь живет на нем и прилагает все усилия, чтобы вернуть ему былое великолепие.

Крис Уиллсон заметил судно в 2008 году и решил рискнуть и купить его. Оно нуждалось в серьезной реставрации. Бывший популярный океанский лайнер, признанный одним из самых роскошных судов 1950-х годов, имел три палубы и располагал 85 каютами, столовой и открытым бассейном.

Мужчина назвал судно "Аврора" ("Aurora") и вместе с группой добровольцев активно работает над проектом "Реставрация Авроры", надеясь превратить заброшенный корабль в музей, хотя в настоящее время он и его возлюбленная живут на судне.

"Это классический круизный лайнер, которому потребуется много внимания, чтобы привести его в порядок, и именно я буду этим заниматься. Меня зовут Крис Уиллсон, и я взялся за проект всей своей жизни, когда нашел "Аврору". На ней сотни работ, которые необходимо выполнить, и мы с ребятами собираемся сделать их как следует", — пояснил новый владелец корабля.

Мужчина живет на корабле и и прилагает все усилия, чтобы вернуть ему былое великолепие Фото: CNN

Издание отмечает, что обычно, когда круизные лайнеры выводят из эксплуатации, они оказываются на гигантском кладбище брошенных судов, но благодаря американцу корабль был спасен от этой участи в последний момент. Изначально, просматривая сайт Craigslist, мужчина не ставил перед собой цель купить круизное судно.

"Я как бы представил себя потенциальным покупателем, хотя на самом деле не имел никакого интереса к приобретению лайнера. Это было, мягко говоря, немного не по мне. Однако чем больше я изучал судно, тем больше оно меня интересовало", — рассказал он журналистам в 2022 году.

По его оценкам, переоборудование корабля в прибрежный музей может обойтись примерно в 3 млн долларов.

Ранее Фокус сообщал, что около 100 пассажиров круизного лайнера получили травмы из-за шторма. На судно Spirit of Discovery обрушились девяти метровые волны, шквальный ветер и сильный дождь. Условия были настолько тяжелыми, что сработала автоматическая система безопасности корабля.

Также стало известно, что у берегов Англии 382 года лежит корабль с кладом в 1 млрд фунтов. Загадка судна Merchant Royal продолжает интриговать как морских исследователей, так и простых людей. Большая часть сокровищ остается не найденной.