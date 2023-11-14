Особый знак: доллары с какими печатями можно продать за 4500 "зеленых" (фото)

На лицевой стороне проданной банкноты изображен портрет третьего американского президента Томаса Джефферсона, а с обратной стороны – подписание Декларации независимости США.

Некоторые купюры номиналом два американских доллара могут стоить в США целых 4500 "зеленых". По словам экспертов, на их стоимость влияет то, когда и как они были напечатаны. Об этом сообщает аукцион US Currency Auctions.

Отмечается, что двух долларовые банкноты 1890 года выпуска (не были в обращении) с красными печатями можно сегодня продать за 4500 долларов, а вот за купюры с коричневыми или синими печатями можно "выручить" несколько сотен.

Однако это не касается новых банкнот, выпущенных после 2003 года. Они обычно не имеют такой ценности на валютных аукционах, хотя немаловажное значение имеет редкий серийный номер. К примеру, недавно на нумизматическом аукционе Heritage Auction их удалось продать за 2400 долларов.

По данным Министерства финансов США, дизайн банкнот номиналом два доллара, которые обращаются с 1862 года, менялся шесть раз. На лицевой стороне купюры изображен портрет выдающегося американского политического деятеля, дипломата, философа Томаса Джефферсона, а с обратной стороны – подписание Декларации независимости США.

Кюпура имеет редкий серийный номер Фото: коллаж Фокус

Американское казначейство в начале ХХ века стремилось популяризировать эту купюру, особенно после скандальной истории с подкупом избирателей, но это не принесло успеха, поэтому правительство приостановило ее выпуск вплоть до 1976 года.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как в Австрии женщина на взлетно-посадочной полосе бросила в мужчину 5000 фунтов стерлингов (около 225 тысяч гривен). Инцидент произошел после "пьяной ссоры" в салоне самолета.

Кроме того, мы рассказывали историю строителя из Испании, нашедшего в стенах своего нового дома 47 тысяч фунтов стерлингов (около 2,1 млн гривен).