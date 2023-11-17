$2000 за рождественские фильмы и какао: цветочная компания предлагает "работу мечты"
Потенциальному сотруднику необходимо будет пересмотреть праздничную подборку фильмов и ранжировать ленты по нескольким критериям. Помимо денежного вознаграждения, компания обещает предоставить "достаточный" запас какао и две пары пушистых носков.
Компания BloomsyBox объявила поиски знатока рождественских фильмов, которому предлагает посмотреть 12 кинолент Hallmark и получить за это 2000 долларов. Об этом сообщает издание UPI.
"Мы разработали железную рейтинговую систему, способную выдержать критику даже самых стойких скряг", — говорится на сайте компании.
BloomsyBox предлагает выбранному знатоку ранжировать фильмы по шкале от 1 до 10 по таким критериям:
- фактор праздника — насколько рождественским будет настроение, которое принесет фильм, наполнится ли атмосфера духом праздника, огнями, украшениями и снегом?
- коэффициент предсказуемости — фильмы Hallmark часто любят за их приятную предсказуемость: насколько легко можно угадать повороты сюжета и финал фильма?
- проверка химии — учитывая, что многие фильмы Hallmark, в том числе рождественские, строятся вокруг любовных отношений, насколько убедительной была химия между главными героями?
- тест на слезоточивость — затронул ли фильм сердечные струны и как часто это заставляло тянуться к салфеткам?
- реиграбельность — хочется ли посмотреть фильм еще раз и может ли он стать ежегодной традицией?
Кроме того, составитель рождественского кинорейтинга получит "достаточный запас горячего какао Ghirardelli" и две пары пушистых носков, чтобы гарантировать комфортное впечатление от просмотра, а также другие призы на общую сумму более 500 долларов США.
Праздничная подборка фильмов Your Hallmark для работы
- Самое чудесное время года (2008)
- Рождественская корона (2015)
- Девять жизней Рождества (2014)
- Рождественский отдых (2017)
- Путешествие обратно в Рождество (2016)
- Призраки Рождества всегда (2022)
- Семья на Рождество (2015)
- Рождество в тайне (2014)
- Три волхва и младенец (2022)
- Королевское Рождество (2014)
- Северный полюс (2014)
- Рождественский поезд (2017)
Заявки принимаются, как пишет издание, до 3 декабря.
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