Бесследно исчез с карт: история таинственного остова-фантома (фото)

Впервые его увидел и нанес на карту капитан Джеймс Кук. Через 100 лет китобойное судно Velocity также сообщило о нахождении острова Сэнди, что было отмечено на британских и немецких картах XIX века. Однако позже люди начали сомневаться в его существовании.

Загадочный остров Сэнди сотни лет появлялся на картах, но в современных записях его больше нет. Об этом пишет Daily Express.

По всему миру разбросаны малоизвестные и неизученные острова, многие из которых находятся за сотни, а иногда и тысячи километров от ближайшей суши. Однако есть и такой кусок суши среди океана, который вызывает больший интерес, чем другие, его часто называют "островом-фантомом".

Когда-то остров Сэнди располагался между Австралией и Новой Каледонией (французской территорией), но сегодня, после того как в последние столетия исследователи пытались найти его местоположение, но так и не смогли, он кажется несуществующим.

История этого клочка суши началась 15 сентября 1774 года, когда капитан Джеймс Кук нанес на карту остров "Сэнди I", расположенный недалеко от северо-восточного побережья Австралии и в восточной части Кораллового моря. Моряк писал об этом в своей "Карте открытий, сделанных в южной части Тихого океана" в 1776 году.

По оценкам историков, длина острова составляла около 15 миль, а ширина — чуть более 3 миль, что довольно трудно не заметить, учитывая его размеры. В 1876 году, ровно через 100 лет после выхода сборника, китобойное судно Velocity также сообщило о нахождении острова Сэнди, что было отмечено на британских и немецких картах XIX века.

Китобойное судно Velocity также сообщило о нахождении острова Сэнди, что было отмечено на британских и немецких картах XIX века Фото: R.C. Carrington, of the Hydrographic Office

Однако вскоре на некоторых картах стали использовать ED — "сомнительное существование" — после того, как в ходе нескольких плаваний не удалось обнаружить остров там, где он якобы находился. В 1979 году Гидрографическая служба Франции полностью исключила остров из своих морских карт, но спустя несколько десятилетий остров Сэнди вновь стал появляться на цифровых картах.

22 ноября 2012 году австралийские ученые на судне Southern Surveyor отправились на поиски острова, но, как и в предыдущие разы, им не удалось обнаружить сколько-нибудь значительного участка суши. Они зафиксировали точную глубину океана в точке координат, которая составила менее 4300 футов, что означает, что шансов на то, что под волнами может скрываться земля, практически нет.

Google Maps удалил этот остров из своего сервиса, его смутные очертания все еще можно обнаружить Фото: Google Maps

Хотя Google Maps удалил этот остров из своего сервиса, его смутные очертания все еще можно обнаружить при поиске по этим точным координатам: 19,22° Ю.Ш. 159,93° В.Д.

Издание отмечает, что не существует конкретного объяснения, почему различные исследователи в течение многих лет сообщали о том, что видели остров Сэнди, но многие считают, что это могли быть плавающие остатки вулканического извержения, медленно продвигавшегося по Тихому океану, прежде чем полностью раствориться в море.

Ранее Фокус сообщал, что около 100 пассажиров круизного лайнера получили травмы из-за шторма. На судно Spirit of Discovery обрушились девяти метровые волны, шквальный ветер и сильный дождь. Условия были настолько тяжелыми, что сработала автоматическая система безопасности корабля.

Также стало известно, что у берегов Англии 382 года лежит корабль с кладом в 1 млрд фунтов. Загадка судна Merchant Royal продолжает интриговать как морских исследователей, так и простых людей. Большая часть сокровищ остается не найденной.