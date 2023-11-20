Спас жизнь: собака "вынюхала" у женщины смертельную болезнь (фото)
У британки Клэр Хест диагностировали рак молочной железы. По словам врачей, опухоль была агрессивной, поэтому женщине сделали неотложную операцию и применили лучевую терапию.
Лабрадор по кличке Дейзи помогла 59-летней британке Клэр Гест из Милтон-Кинза обнаружить смертельную болезнь и вовремя начать лечение. В месте, куда собака водила носом, женщина нащупала уплотнение, пишет издание Daily Mail.
После диагностики врачи подтвердили у женщины рак молочной железы. Опухоль была настолько глубокой и агрессивной, что ее, пожалуй, не замечали бы вплоть до последней стадии.
Клэр вовремя прошла операцию и лучевую терапию, и это спасло ей жизнь.
"Возможно, меня бы уже не было, если бы не Дейзи. Сегодня мы знаем, что собаки способны вынюхивать многие заболевания. Когда это произошло со мной в 2008 году, то все не было таким очевидным", — рассказывает женщина.
По словам Клэр, впервые поверить в то, что собаки чувствуют запах болезни, ее заставил случай с другой женщиной: она утверждала, что далматинец обнаружил у нее рак кожи.
После этого случая Хест основала собственную благотворительную организацию и обучает собак выявлять ряд заболеваний, в частности гипогликемию у пациентов с диабетом 1 типа, тахикардию, аллергию, диабет и другие расстройства в эндокринной системе организма.
Женщина отмечает, что эта инициатива является очень финансово затратной: уходит около 2 миллионов фунтов стерлингов (почти 90 млн грн) ежегодно. Деньги предоставляют спонсоры и жертвуют неравнодушные люди, но финансовых ресурсов недостаточно.
Несмотря на то, британка рада, что ее история стимулировала ученых начать исследования подобных явлений. Например, сейчас над этим работает доктор Андреас Мершин из Массачусетского технологического института в Бостоне. Американский ученый разрабатывает специальный датчик для диагностирования различных болезней по запаху.
К сожалению, лабрадор Дейзи, которая "вынюхала" болезнь у Клэр, умерла в 2018-м. Ей было 13 лет.
"Дейзи умерла от рака. Самое печальное, что я не смогла сделать для нее то, что она сделала для меня", — резюмирует британка.
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