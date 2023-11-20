Спас жизнь: собака "вынюхала" у женщины смертельную болезнь (фото)

У британки Клэр Хест диагностировали рак молочной железы. По словам врачей, опухоль была агрессивной, поэтому женщине сделали неотложную операцию и применили лучевую терапию.

Лабрадор по кличке Дейзи помогла 59-летней британке Клэр Гест из Милтон-Кинза обнаружить смертельную болезнь и вовремя начать лечение. В месте, куда собака водила носом, женщина нащупала уплотнение, пишет издание Daily Mail.

После диагностики врачи подтвердили у женщины рак молочной железы. Опухоль была настолько глубокой и агрессивной, что ее, пожалуй, не замечали бы вплоть до последней стадии.

Клэр вовремя прошла операцию и лучевую терапию, и это спасло ей жизнь.

"Возможно, меня бы уже не было, если бы не Дейзи. Сегодня мы знаем, что собаки способны вынюхивать многие заболевания. Когда это произошло со мной в 2008 году, то все не было таким очевидным", — рассказывает женщина.

По словам Клэр, впервые поверить в то, что собаки чувствуют запах болезни, ее заставил случай с другой женщиной: она утверждала, что далматинец обнаружил у нее рак кожи.

После этого случая Хест основала собственную благотворительную организацию и обучает собак выявлять ряд заболеваний, в частности гипогликемию у пациентов с диабетом 1 типа, тахикардию, аллергию, диабет и другие расстройства в эндокринной системе организма.

Женщина отмечает, что эта инициатива является очень финансово затратной: уходит около 2 миллионов фунтов стерлингов (почти 90 млн грн) ежегодно. Деньги предоставляют спонсоры и жертвуют неравнодушные люди, но финансовых ресурсов недостаточно.

Клэр Хест основала собственную благотворительную организацию Фото: Medical Detection Dogs (MDD)

Несмотря на то, британка рада, что ее история стимулировала ученых начать исследования подобных явлений. Например, сейчас над этим работает доктор Андреас Мершин из Массачусетского технологического института в Бостоне. Американский ученый разрабатывает специальный датчик для диагностирования различных болезней по запаху.

К сожалению, лабрадор Дейзи, которая "вынюхала" болезнь у Клэр, умерла в 2018-м. Ей было 13 лет.

"Дейзи умерла от рака. Самое печальное, что я не смогла сделать для нее то, что она сделала для меня", — резюмирует британка.

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