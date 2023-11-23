Учил слову Божьему: опальный священник женился на своей ученице (фото)

Роман между девушкой и ее 30-летним учителем теологии получил огласку, когда стало известно о любовном письме, которое мужчина написал старшекласснице на День святого Валентина.

30-летний опальный священник Алекс Кроу из Алабамы (США) женится на своей бывшей ученице и сбежал с ней в Италию. После того, как эта история стала публичной, официальный Ватикан открестился от сотрудничества с мужчиной, пишет издание New York Post.

Сообщается, что девушка посещала католическую школу McGill-Toolen, где Кроу время от времени проводил уроки теологии. Роман между ученицей и учителем получил огласку, когда стало известно о любовном письме, которое старшекласснице написал Кроу на День святого Валентина.

Согласно свидетельству о браке, поданному в округе Мобил в понедельник, девушка окончила среднюю школу в 2023 году. В июне ей исполнилось 18 лет.

Архиепископ Томас Роди заявил, что Кроу уже отстранен и скоро произнесет свою последнюю проповедь. Представитель церкви раскритиковал духовного лидера и сказал, что его поступки совершенно не соответствуют статусу.

"Он больше не может проводить службу Божью как священник, не может говорить людям, что он священник, и не может одеваться как священник", — сказал он.

Впрочем, правоохранители не нашли состава преступления в действиях влюбленного Алекса. В начале этого месяца окружной прокурор Кит Блэквуд заявил, что расследование уголовного правонарушения по этому делу закрыто.

Алекс Кроу женится на своей бывшей ученице Фото: AL.com

Напомним, ранее Фокус писал, как в одной из деревень Чехии местный священник, не знавший о празднике Хэллоуин, в порыве ярости разбил все тыквы, которые дети старательно разрисовали к предстоящему празднику. Но вскоре ему пришлось извиняться за свое поведение.

Кроме того, мы объясняли, могут ли мобилизовать в ВСУ священников и монахов. Вопрос службы в армии представителей духовенства законодательно до конца не проработан. Священнослужители могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации, а остальные работники церквей подлежат призыву, как и все украинцы.