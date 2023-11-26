Советы известного менеджера по найму: о чем надо обязательно соврать во время собеседования

Известный hr-менеджер Бонни Дилбер знает, насколько важна "белая ложь", которая помогает выделиться среди других кандидатов.

Менеджер по подбору персонала Бонни Дилбер из Сиэтла (Вашингтон, США) поделилась действенными советами, о чем стоит соврать во время собеседования, чтобы ваш потенциальный работодатель был доволен услышанным. Свои профессиональные секреты женщина раскрыла в ролике на своей странице в TikTok.

Бонни рассказывает, что имела опыт изнурительного отбора новых кадров, и знает, насколько важна "белая ложь", которая помогает выделиться среди других кандидатов.

Во-первых, она советует ни в коем случае не упоминать в негативном ключе о своих бывших работодателях.

"Если вы жалуетесь на своего предыдущего руководителя или коллег, то рекрутер подумает, что вы также будете негативно отзываться о работе и в их компании. Не за что похвалить бывшего шефа? Поблагодарите за опыт", — говорит она.

Во-вторых, не стоит руководствоваться исключительно деньгами.

"Я думаю, что в целом все работают за деньги, но работодатели также хотят нанимать людей, которые увлечены своей работой и миссией компании. Поэтому крайне важно продемонстрировать такое отношение с самого начала", — объясняет эксперт.

Менеджер по подбору персонала Бонни Дилбер Фото: instagram//bonniedilberrecruiting

В-третьих, следует обязательно выразить готовность оставаться на любой новой работе надолго.

"Новые работники должны стремиться к карьерному развитию в компании. После 2021 года, когда стремительно возросло количество увольнений, компании начали волноваться о потере своих лучших кадров. Теперь они хотят знать наверняка, что вы видите будущее вместе с ними", — советует Дилбер.

Женщина добавляет, что большинство рекрутеров предпочитают кандидатов, настроенных позитивно, которые сосредотачиваются не на том, от чего они бегут, а на том, к чему они стремятся.

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