Женщина расправилась с мужем за то, что он не повез ее в Дубай на день рождения (фото)

Женщина хотела отпраздновать особенный для нее день в другой стране и получить от мужа подарок на годовщину, но мужчина имел другую точку зрения. Супруги сильно поссорились из-за этих вопросов и женщина решила ударить своего партнера.

В Индии в городе Пуна штата Махараштра скончался 38-летний мужчина, которого жена ударила кулаком по лицу, видимо, обидевшись на него за то, что он не захотел везти ее в Дубай (ОАЭ) на празднование дня рождения. Об этом пишет India Today.

По словам сотрудников правоохранительных органов, инцидент произошел днем 24 ноября в районе Ванвади. Погибший, Никхил Кханна, по данным полиции, был застройщиком.

"В ходе расследования выяснилось, что у 36-летней жены погибшего, Ренуки, 18 сентября был день рождения. Она хотела отпраздновать его в Дубае, но муж не выполнил ее просьбу. Кроме того, 5 ноября у супругов была годовщина свадьбы, и она ожидала от мужа какого-нибудь хорошего подарка. Женщина также была расстроена, поскольку хотела поехать в Дели на день рождения родственника, но муж не дал ей положительного ответа", — сказал сотрудник полицейского участка Ванвади.

24 ноября супруги сильно поссорились из-за этих вопросов. В порыве гнева женщина ударила мужа по носу, что привело к обильному кровотечению и потере сознания, сказал представитель полиции.

В настоящее время выясняется, била ли женщина своего мужа только кулаком или каким-либо предметом Фото: Pune Times Mirror

После того как соседи сообщили о случившемся, на место прибыла полицейская бригада, которая доставила пострадавшего в больницу Sassoon General Hospital, где он был признан мертвым.

Сотрудник полиции отметил, что в настоящее время выясняется, била ли женщина своего мужа только кулаком или каким-либо предметом. По его словам, точная причина смерти будет известна только после вскрытия.

"Мы взяли женщину под стражу, и дальнейшее расследование дела продолжается", — сказал он.

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