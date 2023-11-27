"Застрял" в настоящем: мужчина теряет память каждые 30 секунд из-за редкого вируса (видео)

Клайв Уоринг живет без воспоминаний уже четыре десятилетия, что считается самым тяжелым случаем амнезии в истории медицины. Мужчина не помнит прошлого и "застрял" в настоящем.

Более 40 последних лет 85-летний музыкант Клайв Уоринг из Великобритании проводит каждый день, "просыпаясь" примерно каждые 20-30 секунд и "перезапуская" свое сознание заново. Об этой истории вспоминает Daily Stars.

Всякий раз, когда мужчина видит свою жену, он приветствует ее так, словно они не виделись много лет. Однако затем буквально в мгновение ока все забывается, и его воспоминания стираются.

На протяжении четырех десятилетий музыкант считал, что лишь недавно очнулся от коматозного состояния. Но на самом деле мужчина живет с самым разрушительным на сегодняшний день случаем амнезии в истории медицины, поскольку в 1985 году он был поражен редким мозговым вирусом. После легкой формы герпеса Клайв испытал антероградную и ретроградную амнезию, что означает, что он не помнит прошлого и "застрял в настоящем". Британец не в состоянии создавать новые воспоминания.

Мужчина не помнит ни своего детства, ни имен своих детей от предыдущего брака. Он запоминает моменты длительностью от 7 до 30 секунд, но, как ни странно, помнит, как играл музыку и как сильно любит свою жену.

Мужчина не в состоянии создавать новые воспоминания Фото: OnlyHuman/Youtube

До трагедии Клайв был пианистом и музыкантом, известным редактированием произведений Орландо де Лассуса. Он работал в Вестминстерском соборе в качестве тенора-клирика, был хормейстером в Ковент-Гардене и в хоре London Sinfonietta. Когда он заразился вирусом, то работал на радиостанции BBC Radio 3 и ему было около 40 лет. С тех пор он проводит каждый день, "просыпаясь" примерно каждые 30 секунд, "перезапуская" свое сознание заново.

"Его способность воспринимать увиденное и услышанное не пострадала. Но, похоже, он был не в состоянии сохранить впечатление о чем-либо более чем на мгновение. Каждое моргание, каждый взгляд вдаль и назад открывал ему совершенно новый вид. Я попыталась представить себе, как это было для него. Что-то похожее на фильм с плохой преемственностью: стакан наполовину пуст, потом полон, сигарета вдруг стала длиннее, волосы актера то взъерошены, то гладки", — описала жена Клайва Дебора их тяжелое положение в своих мемуарах 2005 года "Навсегда сегодня".

Британец начал вести дневник, но записи в нем состояли из утверждений "я бодрствую" или "я в сознании", которые повторялись каждые несколько минут. Вскоре он насчитывал сотни почти одинаковых страниц. Издание отмечает, что это стало страшным свидетельством психического состояния мужчины, которое называли "бесконечной агонией".

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