Идиотский поступок: туристы нарушили правила на одном из самых опасных пляжей мира (видео)

Черный пляж Рейнисфьяра считается одним из самых опасных в мире, поскольку волны могут уносить людей в ледяные воды Исландии.

Туристов осудили за идиотский поступок на одном из самых опасных пляжей мира. На кадрах, опубликованных в TikTok, видно, как два путешественника пытаются сфотографироваться на фоне ледяного океана в Исландии.

Ролик стал вирусным и быстро набрал более 8,7 миллиона просмотров.

В своем стремлении сделать идеальный снимок пара совершила опасную ошибку, встав слишком близко к волнам, они нахлынули на туристов и сбили их с ног.

После инцидента пользователи TikTok не преминули отметить, насколько опасным было их положение. Многие люди поспешили раскритиковать туристов за их необдуманный поступок

"Не знаю, есть ли на Земле такое же место с черным песком, но я слышал, что если тебя занесет, то ты погибнешь. Никто тебя не спасет, потому что это смерть", — написал один из них.

Иллюстративное фото Фото: Reynisfjara

Некоторые пользователи отметили, что можно было бы догадаться, куда могут достать волны.

"Мне кажется, или по размеру волн и наклону берега очевидно, что это произойдет? Видно, где мокрый песок", — пишет другой человек.

Предупреждения по поводу исландского пляжа Black Sand Beach есть не только в TikTok.

"Когда вас захватывает океанская волна, вы сбиваетесь с ног, и очень трудно устоять на ногах и вновь обрести равновесие. Одна из причин этого заключается в том, что волна создает всасывающую силу, которая затягивает вас и вымывает песок и гравий из-под ваших ног. Как только вы окажетесь в воде, течения отнесут вас от берега, и спасти вас будет уже невозможно. Кроме того, вода замерзает, и вы страдаете от переохлаждения уже через несколько минут. Обратите внимание, что на пляже нет спасателей или других людей, обеспечивающих безопасность — попытки спасения в таких опасных условиях просто слишком рискованны", — информирует Visit Iceland.

Ранее Фокус сообщал, что туристы застряли в пустыне, доверившись Google Maps. GPS-навигатор писал, что путешественники достигнут конца маршрута на 50 минут быстрее. В итоге люди застряли на грунтовой дороге и им пришлось вызывать эвакуатор, чтобы тот забрал их.

Также сообщалось, что законопослушная пассажирка круизного лайнера навсегда попала в "черный список" из-за жвачки. Туроператор считает, что женщина должна оплатить почти 1700 долларов за круиз, на котором она не была. Позже компания предложила вернуть ей часть денег и возместить стоимость заказанных экскурсий.