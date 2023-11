Женщина ежедневно в течение 23 лет ела печеное мясо с картошкой: как она чувствует себя сейчас (фото)

Мама четверых детей Джейн Винтерингем не может себе даже представить, что когда-то откажется от любимого блюда.

68-летняя продавец-консультант Джейн Винтерингем из Великобритании за последние 23 года съела более 8 тысяч порций печеного мяса с картошкой. Это традиционное для британцев рождественское блюдо является ее любимым еще с детства. В интервью журналистам The Sun женщина рассказала, как чувствует себя сейчас и не собирается ли в ближайшее время менять свой рацион.

Мама четверых детей из Бристоля говорит, что раньше каждую неделю готовила жаркое для своей семьи. Со временем дети выросли и переехали, но привычка осталась.

"Готовлю даже летом. Независимо от погоды, блюдо должно шкварчать, потому что нет ничего хуже холодного жаркого! Правда, когда духота невыносимая, делаю себе бутерброд с жарким — очень вкусно", — делится Винтерингем.

По ее словам, на приготовление классического британского блюда уходит около сорока минут. Она кладет все основные ингредиенты в один горшок — отваривает картофель, поджаривает куриную грудку, отдельно в духовке делает овощи на пару. Когда все готово, добавляет специи по вкусу и заправляет различными соусами.

Джейн не может себе даже представить, что когда-то откажется от любимого блюда, хотя ест его ежедневно вот уже более двадцати лет подряд.

"Теперь у меня такая репутация, что я не могу остановиться! Чувствую себя очень хорошо, и надеюсь, что буду есть жаркое еще много лет", — резюмирует британка.

Джейн съела более 8 тысяч порций печеного мяса Фото: коллаж Фокус Джейн съела более 8 тысяч порций печеного мяса Фото: Real Life

Ранее Фокус писал, как американский активист в сфере здорового питания Брайан Новицки благодаря "плотоядной диете" поху дел за год на 80 фунтов (36 кг). Он утверждает, что сбалансированный рацион помог ему не только избавиться от лишнего веса и ряда хронических заболеваний, но и заметно оздоровиться.

Кроме того, мы рассказывали об американском блогере Робин Лейрд, которая интересуется философией и экспериментами со стилем жизни. Девушка 30 дней подряд проходила по 20 тысяч шагов и рассказала на своем YouTube-канале The Science of Self Care, какие трансформации с ее организмом произошли за это время.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.