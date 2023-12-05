Особая диета: женщина отметила 115 день рождения и раскрыла секрет долгой жизни (фото)

Женщине было четыре года, когда затонул "Титаник", и шесть лет, когда началась Первая мировая война. Диета сохраняет ее силу и здоровье на протяжении более 11 десятилетий.

Хелене Перейра дос Сантос из Бразилии недавно исполнилось 115 лет, и она заявила, что секрет долгой жизни заключается в ее диете, которая состоит из большого количества бобов. Об этом пишет The Mirror.

Женщина отметила свой знаменательный день рождения в кругу семьи. На празднике присутствовали 15 правнуков.

Старушка заявила, что ее "богатая бобами диета" — это единственное, что сохраняет ее силу и здоровье на протяжении более 11 десятилетий. Женщина родилась в 1908 году, то есть ей было четыре года, когда затонул "Титаник", и шесть лет, когда началась Первая мировая война.

Помимо бобов, Хелена также сказала, что важными факторами ее долгой жизни были хороший сон, регулярные физические упражнения и "радость". И, по словам ее семьи, несмотря на преклонный возраст, женщина по-прежнему остается активной, ясной и независимой.

Хелена из Риу-дас-Педрас, расположенного к северо-западу от Сан-Паулу (Бразилия), часто ходит за покупками на рынок вместе со своей внучкой и любит совершать регулярные прогулки, чтобы оставаться активной. Кроме того, женщина ежегодно совершает паломничество, преодолевая 170 миль (273 км) до Национального святилища Апаресида.

Женщина родилась на ферме и до выхода на пенсию работала акушеркой и швеей, но, по словам ее внучки Адрианы, она до сих пор зашивает одежду и мастерски делает тряпичных кукол.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, Хелена не является самой старой из ныне живущих людей Фото: Jam Press

Хелена вышла замуж за своего мужа, который скончался в 2004 году в возрасте 103 лет, когда ей было 26 лет, и у пары было шестеро детей, 10 внуков и 15 правнуков. К сожалению, большинство ее детей уже ушли из жизни, но Хелена по-прежнему близка со своими внуками и правнуками.

В интервью в 2020 году Хелена сказала, что единственное лекарство, которое она принимает, — это от высокого кровяного давления, а также вспомнила, как однажды психиатр-духовник сказал ей, что она "проживет более 100 лет".

"Мэм, вы можете продолжать спокойно работать, вы проживете более 100 лет", — сказал он.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, Хелена не является самой старой из ныне живущих людей. Этот титул принадлежит испанке Марии Браньяс Морера, которой 4 марта исполнилось 116 лет.

Ранее Фокус сообщал, что женщина боится, что ее дом на вершине склона окажется в море. Никола Бейлесс рассказала, что ее родители купили жилье в 2001 году, когда оно находилось на расстоянии более 200 метров от края обрыва. Сейчас эта дистанция сократилась до 15 метров.

Также стало известно, что женщина берет деньги с семьи за ужин на Рождество. По словам Кэролайн Даддридж, некоторые люди говорят, что она несправедлива со своим планом платежей. Однако женщина все равно считает, что это хорошая идея. Она не собирается ничего менять в ближайшее время.