Упали в канал: гондола не выдержала туристов, которые гнались за лучшим селфи (видео)
Гондольер умолял путешественников занять свои места, но они проигнорировали его просьбу.
Группа китайских туристов, пытаясь сделать красивое памятное селфи, не удержала равновесие и упала с гондолы в венецианский канал. Курьезный случай произошел под мостом возле знаменитой на весь мир площади Сан-Марко. Соответствующее видео появилось в TikTok.
Гондольер пытался совершить маневр, чтобы пробраться под мост, но ему помешали пассажиры. Они суетились на лодке и выбрали наиболее выгодный ракурс для селфи, чтобы понравиться себе в кадре и заодно охватить достопримечательности знаменитого итальянского городка.
Мужчина умолял путешественников садиться на места, но его не услышали. В какой-то момент гондола не выдержала дисбаланса веса на борту и перевернулась, а пассажиры попали в ледяную воду.
Издание Guardian сообщает, что гондольер помог китайцам выбраться из воды и пересадил их в спасательную лодку. По предварительной информации, в результате досадного инцидента никто не пострадал. Туристов "гостеприимно и тепло" приютили в местном театре "Ла Фениче".
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