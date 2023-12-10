Хотели снести: 220-тонное здание перевезли с помощью 700 кусков мыла (видео)

Дом Elmwood, который был построен в 1826 году и переоборудован в викторианский отель в 1896 году, был запланирован к сносу в 2018 году.

Бывший отель в Новой Шотландии (Канада) был перемещен строительной фирмой с помощью 700 брусков мыла. Об этом пишет UPI.

Здание Elmwood в Галифаксе, которое было построено как дом в 1826 году и переоборудовано в викторианский отель в 1896 году, было запланировано к сносу в 2018 году, но было спасено благодаря продаже компании Galaxy Properties, которая объявила о планах переместить строение ближе к улице и поставить его на новый фундамент, чтобы оно могло соединиться с запланированным многоквартирным домом.

220-тонное здание было успешно перемещено бригадой компании S. Rushton Construction, которая поделилась таймлапс-видео перемещения в Facebook.

Владелец компании Шелдон Раштон сказал, что здание Elmwood было перемещено на 30 футов (чуть больше 9 метров) по стальной раме с помощью двух экскаваторов и эвакуатора. По его словам, вместо роликов команда решила использовать 700 брусков мыла Ivory, чтобы здание скользило. Такое, мыло из слоновой кости особенно мягкое, что обеспечивает плавное перемещение.

Раштон сказал, что в ближайшем будущем, как только будет завершено строительство нового фундамента, Elmwood снова будет перемещен.

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