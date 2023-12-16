Новогодний декор 2024: как украсить бутылку шампанского (фото)
Сделайте встречу Нового года еще более красивой и запоминающейся, украсив к празднику бутылку шампанского.
Редкая встреча Нового года проходит без бутылки шампанского. Хорошее шампанское можно даже принести на вечеринку как подарок. Но чтобы такой презент запомнился и порадовал еще больше, сделайте для нее оригинальный декор своими руками. О том, как украсить бутылку шампанского к Новому году, рассказало издание NUR.kz.
Серебро или золото – сделайте блестящий футляр
Наступающий 2024 год пройдет под знаком Зеленого деревянного дракона. А драконы, как известно из мифов и легенд, любят сокровища, а значит оценят все блестящее.
Сделайте золотой или серебряный футляр для бутылки шампанского. Такое украшение будет очень эффектно смотреться на праздничном столе и впишется в общий новогодний декор. Для этого вам понадобится:
- большая прямоугольная кондитерская подложка под торты из картона (обычно у них одна сторона золотая, а другая – серебряная) или просто лист картона;
- золотые или серебряные блестки, глиттер, хлопья, или просто новогодний дождик, порезанный ножницами;
- ножницы;
- карандаш;
- линейка;
- клей;
- золотая или серебряная лента.
Техника выполнения:
- Отмерьте высоту бутылки, отметьте на картоне это значение карандашом.
- Замерьте диаметр донышка бутылки ниткой или сантиметровой лентой, добавьте к этому значению 10 см.
- Вырежьте из картона треугольник, высота которого равна высоте бутылки, а основание – это диаметр донышка с 10-сантиметровым запасом.
- Сложите из получившейся фигуры конус.
- Верхушку конуса обрежьте, чтобы получилось отверстие, в которое пройдет пробка. Примерьте конус на бутылку.
- Склейте конус с небольшим нахлестом так, чтобы он хорошо "сидел" на бутылке.
- Обведите дно бутылки на картоне и вырежьте круг.
- Наденьте конус на бутылку и приклейте донышко.
- Смажьте футляр тонким слоем клея и посыпьте блестками.
- Завяжите на горлышке бант из ленты.
Новогодний декупаж бутылки шампанского
Если вы не умеете рисовать, вам поможет техника декупажа. Для этого понадобится красивая бумажная салфетка с новогодним рисунком. В преддверии праздников продается огромное количество вариантов таких салфеток, и вы точно найдете тот, который понравится. Для создания такого декора вам понадобится:
- одна бумажная салфетка с новогодним рисунком;
- ацетон или растворитель;
- клеевой пистолет;
- клей ПВА;
- акриловый лак;
- белая или голубая акриловая краска;
- кисточка;
- спонжик;
- блестки или дождик.
Техника выполнения:
- Смойте с бутылки все этикетки. Обезжирьте поверхность ацетоном.
- Отделите от салфетки слой с рисунком.
- Вырежьте необходимый узор по контуру, примерьте его, приложив к бутылке.
- Нанесите слой акрила на бутылку и дайте краске высохнуть.
- Нанесите клей ПВА тонким слоем на бутылку и приложите рисунок. Приложите поверх рисунка плотную пленку или канцелярский файл для бумаг и разгладьте приклеенную салфетку, чтобы не было складок и пузырьков воздуха.
- Уберите пленку, нанесите еще один слой клея поверх рисунка. Оставьте до полного высыхания.
- Когда клей высохнет, нанесите на всю поверхность бутылки акриловый лак.
- Клеевым пистолетом сделайте потеки на бутылке, имитирующие сосульки. Начинайте делать их от границы рисунка по кругу и двигайтесь вверх к пробке.
- После застывания термоклея покрасьте потеки акриловой краской и дайте высохнуть.
- Покройте всю поверхность бутылки акриловым лаком. На еще невысохший лак нанесите блестки на отдельные элементы рисунка, чтобы усилить декоративный эффект.
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