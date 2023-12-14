Вымирающая самка лемура родила: зоопарк не знает, кто мог стать отцом (фото)

Это вид находится под угрозой исчезновения и встречается только в дикой природе на острове Мадагаскар.

Чрезвычайно редкая самка лемура неожиданно родила трех детенышей в австралийском парке дикой природы Алтина (Altina Wildlife Park), что в Новом Южном Уэльсе. Специалисты хотят изучить данные ДНК-тестирования, чтобы найти их отца, ведь не понимают, при каких обстоятельствах это могло произойти. О курьезном случае рассказал австралийский вещатель ABC.

Сообщается, что в прошлом месяце в зоопарк привезли пару черно-белых лемуров для размножения — самца Цики и самку Кинтану из Квинсленда. Это очень редкий вид под угрозой исчезновения, встречающийся только в дикой природе на острове Мадагаскар.

Сотрудники были крайне удивлены, когда однажды утром вошли в вольер с лемурами и увидели трех маленьких детенышей — двух самцов и самку. Поскольку период беременности у этого вида животных составляет три-четыре месяца, похоже, что Кинтана была оплодотворена еще до приезда сюда.

"Мы не знаем, кто отец, но нам очень повезло, что есть доступ к тестам ДНК", — заявила сотрудница зоопарка Ребекка Суриан.

Лемуры в парке дикой природы Алтина Фото: Rebecca Surian

По ее словам, проведение тестирования для определения самца очень важно для защиты лемуров от инбридинга.

Двух малышей-самцов, скорее всего, перевезут в другие зоопарки для усиления программ по разведению, а вот самку оставят в парке дикой природы Алтина, если выяснится, что она не имеет никакого отношения к Цике.

Самка Кинтана с детенышами Фото: Rebecca Surian

Напомним, ранее исследователи выяснили, что у поющих лемуров есть чувство ритма, как у людей.

Кроме того, влюбленные лемуры пролили свет на тайну моногамии. Согласно исследованию, проведенному группой ученых из Университета Дюка с участием группы лемуров, система нейронных связей может быть ключом к длительной любви у одних видов, и кратковременной у других.