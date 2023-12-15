30 спален и ферма: Цукерберг строит бункер на случай апокалипсиса, — расследование (фото)

Стоимость проекта американского бизнесмена превышает 100 миллионов долларов и он всячески пытается скрыть свою подготовку к "судному дню", делятся журналисты. Расположен комплекс на Гавайях.

Американский бизнесмен и владелец компании Meta Марк Цукерберг собирается построить на Гавайях комплекс со специальным массивным подземным бункером. Об этом говорится в расследовании Wired, проведенному на основе документов о собственности и интервью с подрядчиками.

Отмечается, что обширный комплекс, стоимость которого превышает 100 миллионов долларов, будет иметь подземное укрытие и собственные источники питания и энергии. Предполагается, что бизнесмен начал подготовку к судному дню, но всячески пытается это скрыть.

По данным расследователей, комплекс под названием Koolau Ranch уже был частично построен и сейчас является одним из самых дорогих строительных проектов в современной истории.

Всего планируется более десяти зданий с двумя центральными особняками. Все это через аварийный люк по лестнице будет вести в подземное убежище, площадь которого 465 квадратных метров.

Владелец Meta начал строительство бункера на случай апокалипсиса Фото: wired.com Владелец Meta начал строительство бункера на случай апокалипсиса Фото: wired.com

В Wired поделились тем, как могут быть обустроены будущие особняки. Это не менее 30 спален и 30 ванных комнат. Также планируются домики для гостей и 11 "дискообразных" домиков на деревьях, соединенных между собой веревочными мостами.

"Подземный бункер будет включать в себя жилое помещение и механическую комнату, а также будет оснащен "взрывоустойчивой" дверью из бетона. Другие выходы и входы во всех зданиях комплекса будут оборудованы дверями с замками с клавиатурой и звукоизоляцией, а в библиотеке будет потайная или "слепая" дверь", — говорится в сообщении.

Один из сотрудников в комментарии расследователям рассказал, что системы видеонаблюдения уже установлены повсюду. Только в одном из задний ранчо стоит более 20 камер.

К слову, есть еще одна особенность, которая указывает на то, что Марк Цукерберг может готовиться к апокалипсису. Перед строителями стоит задача сделать ранчо Koolau полностью самодостаточным. То есть там будут резервуары для воды с насосной системой, а также фермы и сельское хозяйство, которые должны будут обеспечить пропитание тех, кто там проживает.

Владелец Meta начал строительство бункера на случай апокалипсиса Фото: wired.com Владелец Meta начал строительство бункера на случай апокалипсиса Фото: wired.com

Также все нанятые сотрудники должны были подписать соглашение о неразглашении информации о выполнении работ.

Миллиардер потратил 170 миллионов долларов на покупку земли для строительства ранчо, которое он, его жена и дети рассматривают как свой семейный дом, — говорится в сообщении.

"Это безумие, что человек не с Гавайев приезжает сюда и покупает кучу земли, которая ограничивает местных жителей от земли. Но это уже происходит", — рассказывает один из бывших рабочих.

Напомним, 29 марта сообщалось, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони с женой начинали искать дом с бомбоубежищем на случай ядерной войны. По словам журналистов, уже был подготовлен список лиц, которые должны были быть "спасены в случае ядерного апокалипсиса". Инициатором покупки дома с бункером стала супруга политика Марта Фашина. 12 июня итальянский политик скончался.