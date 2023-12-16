Полезные советы: 9 лайфхаков, как использовать пищевую фольгу в хозяйстве

Фольга — один из самых нужных предметов в доме, которому найдется множество применений в хозяйстве.

Чаще всего мы используем фольгу для запекания мяса и рыбы на мангале или в духовке. Но фольга имеет еще много полезных способов применения. О том, как еще можно использовать фольгу в хозяйстве, рассказал сайт Shuba.

Фигурная форма для выпечки

Если вам нужно испечь пирог или коржи для торта какой-то особой формы, совсем необязательно покупать новую форму для выпечки. Тем более, что пригодится вам она может всего один раз, а потом будет просто пылиться в шкафу.

Вместо этого сложите фольгу в несколько слоев и "слепите" из нее подходящую форму.

Кондитерский мешок

Специальные кондитерские корнеты есть на кухне далеко не у каждой хозяйки. Если вам срочно понадобился кондитерский мешок, сверните его из фольги – это будет быстро и удобно.

Кондитерский мешок из фольги Фото: Скрин видео

Чтобы защитить пирог или мясо от подгорания

Блюдо, накрытое листом фольги, не сгорит в духовке, когда корочка уже зарумянилась, а в середине еда еще сырая. Учитывайте, что фольгу нужно положить матовой поверхностью к еде. Если вы положите фольгу наоборот, корочка подгорит еще быстрее.

Чтобы хлеб стал как свежий

Хлеб, который вы купили пару дней назад снова будет свежим, как только что из печи, если вы сбрызните его водой, завернете в фольгу и нагреете пять минут в духовке.

Духовку предварительно разогрейте до 200 °С.

Импровизированный чайный пакетик

Если у вас под рукой не оказалось заварочного чайника, насыпьте чайные листья на кусочек фольги, скрутите его мешочком и сделайте в фольге несколько проколов зубочисткой.

К мешочку привяжите обычную нитку и опустите его в чашку, как чайный пакетик.

Чайный пакетик из фольги

Чтобы бананы дольше хранились

Заверните хвостик бананов в фольгу и уберите их в холодильник Так фрукты пролежат намного дольше, а значит смело покупайте их с запасом.

Для заточки ножниц

Затупившиеся кухонные ножницы можно быстро заточить, если резкими движениями порезать фольгу, сложенную в несколько слоев.

Для заточки возьмите использованную фольгу после выпечки или нарежьте новую фольгу листами, которые используете в дальнейшем.

Заточка ножниц фольгой Фото: Скрин видео

Антистатик для стирки

Возьмите лист фольги, сомните его в плотный шарик и отправьте в стиральную машину вместе с грязным бельем. После стирки вместе с фольгой ваша одежда не будет электризоваться.

Чтобы яйца не трескались при варке

Прежде чем варить яйца, заверните их в фольгу. Такой способ предотвратит растрескивание вытекание яиц во время варки.

Напомним, как легко защитить новогоднюю елку от кошек. Кошки могут стать настоящим кошмаром для рождественских елок, но с помощью одного кухонного предмета, который есть почти у каждой хозяйки, домашним любимцам испортить вам праздник не удастся.

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