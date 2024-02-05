"Супермама" рассказала о трюке, благодаря которому ее дети спят по 12 часов в сутки

Чтобы доказать, что этот лайфхак не случайность, бывшая няня Софи Миддлтон провела эксперимент со своей второй дочерью Руби.

Правильный режим перед сном чрезвычайно важен для малышей, однако часто заставить ребенка спать ночью несколько часов подряд кажется сверхсложной задачей. Однако бывшая няня Софи Миддлтон уверена, что это вполне реально. Она поделилась своим полезным лайфхаком с журналистами издания Mirror.

Миддлтон из Дарлингтона, что в английском графстве Дарем, испытала этот метод на собственном опыте. Ее дети с раннего возраста спокойно спали в течение всей ночи с 7 вечера до 7 утра, когда им было всего 10-14 недель. Исключение — перерывы на кормление грудью, которые мать может "сосчитать на пальцах одной руки".

Бывшая няня призвала родителей использовать ее метод. Чтобы доказать, что этот трюк не случайность, женщина провела эксперимент со своей второй дочерью Руби. Несмотря на то, что люди говорили матери, что "двух одинаковых детей не бывает", когда речь идет о сне, Руби также начала спать по 12 часов в сутки с 14 недель.

Как сделать так, чтобы ребенок спал всю ночь?

Британка утверждает, что самое важное — это рутина и независимость, то есть нужно научить ребенка лежать в кроватке самостоятельно без посторонней помощи. Малыш должен засыпать самостоятельно, без суеты и переодевания.

Если ребенка постоянно держат на руках, то он привыкает к комфорту и сон на руках у мамы или папы становится для него рутиной. И после того, как его положат спать одного, ребенок не может успокоиться.

Если ребенка постоянно держат на руках, то он привыкает к комфорту и сон на руках у мамы или папы становится для него рутиной Фото: Shutterstock/Halfpoint

Что касается правильного режима перед сном, бывшая няня отмечает, что для детей важно чувствовать себя комфортно и безопасно. Именно поэтому нужно контролировать время, которое они проводят перед экраном. В идеале нужно выключать все гаджеты за два часа до сна.

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