Досадная ошибка заставила женщину отказаться от выигрыша в лотерею

Адвокат Арт Скофилд описал эту ситуацию как уникальную. Его клиентка уверяет, что будет бороться за свой выигрыш до конца.

Элизабет Торнтон из Киссимми (штат Флорида, США) выиграла почти 3000 долларов в лотерейном розыгрыше Pick Four Ticket, но не смогла забрать деньги из-за того, что ранее оформляла пособие по безработице. Об этом пишет издание The Mirror.

По словам американки, в 2020 году она потеряла работу в компании Disney и из-за пандемии коронавируса была вынуждена получать помощь от государства. Сотрудники социальной службы утверждают, что переплатили ей на 8000 долларов больше, и поэтому деньги от выигрыша в лотерею теперь пойдут в государственную казну.

"Когда я выиграла, то надеялась, что смогу оплатить машину, страховку, погасить долги, а также помочь моей семье — дочерям, внукам, дать им немного денег", — признается расстроенная Элизабет и добавляет, что категорически не согласна с таким решением.

Адвокат по трудовым спорам Арт Скофилд описал ситуацию как "уникальную" и пояснил, что государство пытается вернуть начисленные гражданке деньги, в том числе и с лотерейных выигрышей.

В свою очередь, в государственном агентстве, отвечающем за выплаты пособия по безработице, объяснили, что удерживают деньги из лотерейных выигрышей только в том случае, если кому-то начисляли суммы больше, чем было запланировано.

"Департамент торговли и лотерея Флориды заключили совместное соглашение, тесно сотрудничают и поддерживают постоянную связь для решения вопросов, связанных с переплатами пособия по безработице. В соответствии с уставом Флориды, лотерейный выигрыш госпожи Торнтон был удержан 26 июня 2023 года из-за государственного долга", — указано в заявлении.

Сама же Элизабет уверяет, что будет бороться за свой выигрыш до конца.

Элизабет уверяет, что и в дальнейшем будет бороться за свой выигрыш. Фото: FOX news Элизабет уверяет, что и в дальнейшем будет бороться за свой выигрыш. Фото: Fox News

Напомним, ранее Фокус писал о группе учителей одной из средних школ в городе Флоренс, которые коллективно выиграли в лотерею Powerball 1 миллион долларов. Перед тем, как забрать джекпот, они хранили счастливый билет в учебнике по математике, ведь "туда никто никогда не заглядывает".

Кроме того, мы рассказывали о бывшем антикваре Майке Антонуччи, который выиграл в лотерею 2,8 миллиона фунтов стерлингов (136 млн грн), но потратил все свое богатство на разгульную жизнь и щедрые подарки.