"Это ужас": миллионеры узнали, что вместе с ними в роскошном доме живет неизвестный мужчина

Семья пытается через суд добиться выселения незваного жильца, но пока дело продвигается очень медленно.

Миллионеры Сусана и Джозеф Ланды из Нью-Йорка (США) после выхода на пенсию приобрели за $2 млн долларов дом в Дугластоне, чтобы обеспечить достойную жизнь своему сыну Алексу, у которого медики диагностировали синдром Дауна. Однако радостное событие превратилось в настоящий кошмар: как выяснилось, в новом доме живет неизвестный мужчина. Подробнее об этом написало издание ABC 7.

Сообщается, что мужчину по имени Бретт Флорес нанял предыдущий владелец дома в качестве помощника. Он получал $3000 в неделю за свою работу, а после смерти хозяина в январе 2023 года просто остался жить в его доме. Флорес утверждает, что получил от покойного разрешение на проживание.

Однако супруги Ланда уверяют, что Флорес не платит за аренду и не имеет никаких документов. Мало того, он якобы выставил дом на продажу в интернете, чтобы сдавать комнаты посторонним лицам.

"Это ужас, настоящий ужас. Я просыпаюсь и засыпаю с мыслью "Когда же этот парень покинет наш дом?" — говорит Сусана.

В соответствии с законодательством штата Нью-Йорк, если человек фактически проживает в доме более 30 дней, он может претендовать на статус сквотера с соответствующими правами.

"Если у вас нет договора аренды и вы ни за что не платите, то откуда у вас взялись какие-либо права?" — возмущается Джозеф.

Семья пытается через суд добиться выселения незваного жильца, но пока дело продвигается очень медленно: состоялось пять слушаний в гражданском суде Квинса, однако Флоресу удается затягивать процесс.

Бретт Флорес после смерти предыдущего хозяина дома в январе 2023 года просто остался там жить. Фото: YouTube

Мужчина приходит без адвоката, а также подал заявление о признании его банкротом. Он по-прежнему живет в доме. Тем временем новым владельцам приходится оплачивать коммунальные услуги.

"Мне кажется, что правовая система махнула рукой на меня и мою семью. Это несправедливо, ведь я не в состоянии ничего сделать", — разочарованно констатирует Джозеф.

Следующее судебное заседание по делу назначено на апрель.

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