Узнали из газет: мужчина удивил ученых, сделав 217 вакцин против опасного вируса

Исследователи из Университета Эрлангена-Нюрнберга обнаружили, что иммунная система пациента была полностью функциональна.

62-летний мужчина из Магдебурга (Германия) рассказал, что в течение 29 месяцев делал десятки прививок от COVID-19 по "личным причинам" и ни разу не заметил никаких признаков заражения. Об этом пишет The Mirror.

По словам исследователей из Университета Эрлангена-Нюрнберга, мужчина сделал 217 вакцинаций, пытаясь защитить свой организм от опасного вируса.

В статье журнала Lancet Infectious Diseases ученые отмечают, что у 62-летнего жителя Магдебурга не было никаких признаков того, что он когда-либо был инфицирован COVID-19 и он не сообщал о каких-либо побочных эффектах, связанных с вакцинацией. Исследователи узнали об этом человеке из газетного сообщения и спросили, можно ли изучить реакцию его организма на многочисленные прививки.

"Мы услышали о его случае из газетных статей. Затем мы связались с ним и пригласили его пройти различные тесты в Эрлангене. Он с большим интересом согласился", — сказал доктор Килиан Шобер.

Иллюстративное фото Фото: Quartz India

По словам команды специалистов, существует официальное подтверждение 130 таких прививок, включая восемь различных вакцин.

"То, что, несмотря на столь необычную гипервакцинацию, не возникло никаких заметных побочных эффектов, свидетельствует о хорошей переносимости препаратов", — добавил доктор Шобер.

Исследователи изучили предыдущие анализы крови мужчины, а также проанализировали образцы крови, которые он получал при дальнейших вакцинациях. Они обнаружили, что его иммунная система была полностью функциональна. Определенные иммунные клетки и антитела против вируса, вызывающего COVID-19 (Sars-CoV-2), присутствовали на значительно более высоком уровне по сравнению с людьми, получившими всего три вакцины.

"В целом, мы не обнаружили никаких признаков ослабления иммунного ответа, скорее наоборот", — добавила один из ведущих авторов исследования Катарина Кочер.

Ранее Фокус сообщал, что врачи по ошибке лишили мужчину возможности иметь детей. В день операции сотрудники больницы зашли в палату пациента, положили его на носилки и, не спросив ни слова и даже не проверив его карту, повезли в операционную.

Также стало известно, что мужчина утверждает, что в течение 50 лет не пил ничего, кроме Coca-Cola. Роберто Педрейра предпочитает Coke Zero, которая появилась в 2005 году, а до этого пил обычную. Семья пенсионера подтвердила необычную "диету" мужчины.

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