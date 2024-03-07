Охота на НЛО: в замерзшем озере спустя 77 лет вновь ищут космический корабль (видео)

На данный момент ведутся активные поиски под водой. Впервые о внеземном летательном аппарате заявили в 1947 году.

Исследователи НЛО начали поиски предполагаемого инопланетного космического корабля, который упал в воду почти 80 лет назад. С помощью гидролокатора они обнаружили под поверхностью замерзлого озера Джупсеен рядом с городом Рерус, Норвегия, объект длиной 46 футов (14 метров) и шириной около 10 футов (3 метра). Об этом сообщает Daily Star.

На данный момент ведутся активные поиски под водой. Впервые о внеземном летательном аппарате заявили в 1947 году. Тогда мэр города Рерус сообщил, что видел неопознанный объект, упавший с неба в озеро Джупсеен.

"Он был похож на ракету и издавал много шума, он развернулся на 180 градусов и упал в озеро", — рассказал фотограф Руэ Ростад.

Спустя 77 лет поиски решили возобновить после того, как гидролокатор обнаружил под поверхностью объект длиной 46 футов (14 метров) и шириной около 10 футов (3 метра). Изображение побудило водолазов обследовать акваторию, но они пока ничего не нашли.

На данный момент ведутся активные поиски под водой Фото: YouTube

Норвежский уфолог и член Норвежского центра НЛО Арнульф Локен заявил, что это одна из крупнейших операций по поиску НЛО в истории Норвегии. Однако не все исследовали разделяют оптимизм своего коллеги.

"Я думаю, что это что-то известное, а не что-то неизвестное из космоса. Что-то земное, но кто знает", — сказал один из них.

За поисками следит съемочная группа, и, по слухам, уже готовится документальный фильм. Вооружившись подводным дроном и другой высокотехнологичной техникой, Ростад и его команда ищут в Джупсеене любые улики.

"Если там что-то есть, мы это найдем", — сказал Рестад.

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