Рекламировали везде: женщина, которая заказала скутер, получила только трость (фото)

Линда Линделл потеряла деньги, которые были для нее очень важны.

Летом прошлого года Линда Линделл из города Чиктовага, штат Нью-Йорк (США), заплатила 600 долларов за электроскутер, который она заказала на сайте Upright Cane по сети. Однако единственной вещью, которую женщина получила от компании, была трость. Об этом пишет ABC News.

По словам Линделл, через несколько дней ей пришла посылка, но это был не скутер. Вместо него она получила трость, которая продается компанией Upright Cane по цене около 40 долларов.

"Их рекламировали по всему интернету, не только в Facebook, но и в Google. Мне прислали не то, что я заказывала. Теперь с ними невозможно связаться, я пыталась", — сказала Линделл.

Журналист Майкл Шварц отправил компании запрос 29 января. Он получил сообщение о том, что сотрудники рассматривает его, но ответа он так и не получил. Пять недель спустя Шварц зашел на сайт Upright Cane, но его больше не существовало.

Между тем Линделл, имеющий постоянный доход, говорит, что 600 долларов были крайне важны для нее.

"Я не могу позволить себе купить еще один скутер. Я практически не выхожу из дома, если только мои дети не заберут меня куда-нибудь", — сказал пострадавшая американка.

Журналист Майкл Шварц пытается помощь женщине Фото: ABC News

Оказалось, что это не первый подобный случай. Мэллори Софастайи из Scripps News Baltimore провела расследование по тому же вопросу для местных жителей. Журналистка обнаружила у компании множество нарушений. Шварц уведомил Генеральную прокуратуру штата Нью-Йорк о ситуации с женщиной, чтобы они рассмотрели варианты возврата денег пострадавшей.

"Держитесь подальше, не ведите никаких дел с Upright Cane", — добавила Линделл.

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