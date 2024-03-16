"Если ты готова": женщину напугало то, что написал ей строитель на 3-й день ремонта (фото)

Мастер должен был обновить кухню, но "на полпути" исчез. После озвучивания им причины остановки работ клиентка просто потеряла дар речи.

Женщина не могла поверить своим глазам после того, как получила ответ от строителя относительно оставленной на третий день работы. Деталями инцидента поделились 16 марта в издании Mirror.

"Я получила очень жуткие сообщения от строителя после того, как он оставил работу на полпути", — поделилась она.

Эми спланировала обновить свою кухню и наняла для этого мастера. Строителя порекомендовал ей друг. Однако на третий день ремонта работа была остановлена, поэтому владелица жилья спросила о причине. Ответ заставил ее потерять дар речи.

"Я написала сообщение ему и сегодня утром получила этот ответ. Я была в таком шоке, что не ответила. Есть какие-то предложения, девочки? Я сделала половину своей кухни", — поделилась женщина на форуме.

На вопрос об остановленном ремонте мастер заявил, что возвращаться в дом и доделывать кухню не будет. Однако он предложил "решение проблемы", намекнув на секс.

"Так вот, я не вернусь, потому что я хочу делать с тобой неприятности. Теперь, если ты готова к этому, я вернусь. Не беспокойся о деньгах, не беспокойся об этом", — написал строитель.

Клиентка вспомнила, что "всего несколько раз приготовила ему чашку чая в своей пушистой пижаме". По ее словам, мастер достаточно старший, чтобы быть ее отцом.

Переписка Эми со строителем Фото: The Mirror

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