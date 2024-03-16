Перевод не понравится: мужчина после бурной ночи в Таиланде проснулся с новым тату (фото)

Мужчина проснулся с нацарапанными у себя на груди тайскими словами. Знатоки языка перевели написанное, и это не обрадовало туриста.

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В Таиланде турист после бурной гулянки вечером утром обнаружил у себя на теле странное тату. Поскольку он не понимает тайского языка, то обратился к пользователям сети с просьбой растолковать, что там написано — перевод его шокировал. Об этом сообщает издание Dayli Star.

Так, мужчина проснулся с нацарапанными у себя на груди тайскими словами "ฉันล่อกระเทย". Чтобы узнать, что означает эта надпись, он обратился в группу Facebook Love Thailand с просьбой помочь с переводом.

"Может кто-то перевести, пожалуйста? Проснулся с этим на груди, — спросил он.

Подписчики группы взялись растолковывать, что было написано на груди туриста. Перевод его шокировал.

"Я копирую гермафродитов".

"Я дразню трансвеститов".

"Я — ящерица".

"Я занимался сексом с ледибоем".

Слово "ฉัน" означает "я", "ล่อ" означает "имел секс", а "กระเทย" относится к ледибою. Ледибой — это термин для трансгендерных женщин в Юго-Восточной Азии, в частности в Таиланде.

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