Мужчина держал аллигатора в бассейне своего шикарного дома и разрешал детям гладить его

Животное весило 340 кг, а его длина составляла 3,4 метра. У рептилии обнаружили множество проблем со здоровьем, включая слепоту на оба глаза и осложнения с позвоночником.

В США мужчина, у которого был 30-летний домашний аллигатор, держал животное в специально построенном наземном бассейне, причем людям разрешалось заходить в воду, чтобы погладить огромного зверя. Об этом пишет Daily Star.

Рептилию изъяли из дома на севере штата Нью-Йорк, где ее незаконно содержал мужчина, которого отчитали за серьезную угрозу для общества. При весе в 750 фунтов (340 кг) аллигатор весил столько же, сколько медведь гризли, а его длина составляла 11 футов (3,4 м).

Животное было изъято Департаментом охраны окружающей среды штата в среду, 13 марта. После находки сотрудники правоохранительных органов поделились снимками рептилии, заявив, что у ее множество проблем со здоровьем, включая слепоту на оба глаза и осложнения с позвоночником.

Полиция была предупреждена о существовании этого опасного для общества зверя и посетила дом, после того как им сообщили, что владелец построил наземный бассейн для содержания своего необычного домашнего животного. Он даже разрешал людям заходить в воду, чтобы потрогать аллигатора, пока его не изъяли и не перевезли в другое место, чтобы он жил с лицензированным опекуном до тех пор, пока не будет найдено более постоянное решение.

Животное было изъято Департаментом охраны окружающей среды штата Фото: ECOs

Ранее у мужчины, имя которого не называется, была лицензия на содержание аллигатора, но срок ее действия истек в 2021 году, и она так и не была продлена. После визита в штат было установлено, что место, где содержался аллигатор, не соответствует стандартам безопасности.

В большинстве штатов США владение аллигатором запрещено законом, если только у гражданина нет лицензии на содержание опасного животного, выданной Департаментом охраны окружающей среды. В тех штатах, где лицензия все же выдается, владельцы аллигаторов должны обращаться за соответствующими разрешениями и подвергаться проверкам.

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