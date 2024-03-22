Родители, которые попали за решетку из-за продажи дочек-близняшек, назвали это неудачной шуткой
Полиция заявляет, что имеет реальные доказательства — скриншоты сообщений и записи разговоров от их невестки.
Закари Дэвиса и Жаклин Кит из округа Джексон (Кентукки, США) арестовали по обвинению в торговле детьми — они пытались продать своих новорожденных дочерей-близняшек за $5 тысяч. Впрочем, супруги утверждают, что это была лишь шутка, которая вышла из-под контроля. Об этом пишет издание Daily Mail.
По словам Дэвиса, их родственники присматривали за младенцами, когда они с женой занимались ремонтом дома. Однажды отец якобы в шутливом разговоре сказал: "Ха-ха-ха, да, ты можешь забрать моих детей за 5 тысяч".
Полиция заявляет, что имеет реальные доказательства — скриншоты сообщений и записи разговоров от их невестки, которые подтверждают реальные намерения пары. Однако Дэвис и Кит настаивают, что продажа детей никогда не входила в их планы.
"Надеюсь, они поймут, что на самом деле происходит, и нам не придется сидеть в тюрьме за то, чего мы не делали", — сказала Кит.
Согласно отчету департамента шерифа, мать близняшек рассказала офицерам, что родственники манипулировали ее мужем, чтобы тот дал разрешение оставить младенцев у себя.
Офицеры полиции признаются, что это первый случай обвинения в торговле детьми за всю их карьеру. Младенцев уже забрали из семьи и передали под временную опеку. Сейчас супруги находятся за решеткой с возможностью выйти под залог за $10 тысяч для каждого.
Пока что паре не назначили адвокатов. Они не признают себя виновными, и должны предстать перед судом в понедельник.
"Я пытаюсь донести до людей, что это все коррумпировано, и у меня украли моих детей", — пожаловался Дэвис.
Напомним, ранее Фокус писал, что долгожданный отпуск семьи из Саутгемптона (Великобритания) оказался под угрозой срыва из-за досадной ошибки работников паспортной службы. Джасмин Баси вместе с мужем Диллоном Бирингом и двумя детьми планировали свое первое семейное путешествие в Египет, однако их планы "накрылись" после того, как в паспорт 3-летней дочери Даи ошибочно вклеили фотографию другого ребенка.
Кроме того, 23-летнюю будущую мать раскритиковали из-за выбора слишком нестандартного имени для новорожденной дочери. Резкая критика со стороны коллег вызвала бурную реакцию у беременной женщины: она расплакалась и ушла с работы пораньше.