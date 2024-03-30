Вблизи Тасмании аквалангисты обнаружили редкую розовую рыбу "с руками" (видео)

Рыба "с руками" не имеет плавательного пузыря, чтобы контролировать свою плавучесть под водой. Поэтому она держится близко к каменистому морскому дну и может плавать только на короткие расстояния.

Аквалангисты, которые исследовали затонувший корабль у побережья Тасмании, заметили чрезвычайно редкую розовую рыбу "с руками" и смогли снять ее на видео. Об этом пишет Livescience.

Рыба "с руками", которая называется Brachiopsilus dianthus, плавала среди покрытых кораллами обломков корабля.

Рыба имеет растянутые грудные плавники, похожие на руки. Впервые об этом виде рыбы заговорили в 1947 году. После того ее видели лишь несколько раз.

Водолазы заметили рыбу во время исследовательского погружения на нидерландский пароход SS Tasman, который затонул 140 лет назад.

Дайверы пробыли 25 минут под водой на глубине 70 метров. Когда погружение подошло к концу, они снова удивились, когда заметили вторую розовую ручную рыбу.

Розовая рыба "с руками" является одним из четырех видов таких рыб, и они находятся под угрозой исчезновения. Встречается этот вид в Тасмании.

В отличие от других рыб, рыба "с руками" не имеет плавательного пузыря, чтобы контролировать свою плавучесть под водой. Поэтому она держится близко к каменистому морскому дну и может плавать только на короткие расстояния.

Напомним, что в США мужчина поймал огромного веслоноса и побил два рекорда. Рыба весила более 74 килограммов, что на 11 килограммов больше предыдущего наивысшего достижения в штате. Также мужчина побил и мировой рекорд, поскольку его рыба оказалась на 368 граммов тяжелее.

Ранее сообщалось, что в Черкассах пес по имени Рекс нашел семью. Животное в течение восьми лет жило на берегу Днепра, надеясь на возвращение своего хозяина-рыбака, который погиб.