Лучшее решение: пенсионеры сделали ремонт и перебрались жить в старую лодку (фото)

Судно оборудовано надежной системой безопасности, высокоскоростным интернетом и энергосберегающими технологиями.

Супружеская пара Уэйн Аспланд и Анжела Хьюз обустроили себе уютное жилье посреди канала Монмутшир в Уэльсе (Великобритания), заплатив за это всего 17 тысяч фунтов стерлингов (около 840 тыс. грн). Об их истории написало издание Wales Online.

Сначала Анжела была крайне скептически настроена относительно идеи жить на старой лодке "Vaila", особенно увидев ее плачевное состояние, но таки согласилась помочь мужу воплотить амбициозный проект в жизнь.

На борту есть все необходимое — центральное отопление, полностью оборудованная кухня с газовой плитой и духовкой, а также холодильником и морозильной камерой, уютная гостиная с телевизором и раскладным диваном-кроватью, а также дровяная печь.

Судно также оборудовано надежной системой безопасности, высокоскоростным интернетом и энергосберегающими технологиями, в частности солнечными панелями.

Все это обеспечивает супругам комфортную жизнь на воде. По их словам, расходы на лодку значительно меньше, чем на собственный дом. Это позволяет сэкономить деньги на путешествия и отдых, чтобы наслаждаться пейзажами вдоль канала.

Лодка до и после ремонта Фото: Angela Hughes Лодка до и после ремонта Фото: Angela Hughes

Сейчас Анжела и Уэйн вместе со своими верными бордер-колли Фиби и Берни проводят на "Vaila" по 15 дней в месяц и называют это лучшим решением в своей жизни.

"Никогда не любил сидеть в четырех стенах и хотел жить на свежем воздухе. Когда вышел на пенсию в 50 лет, решил действовать. Анжеле понадобилось некоторое время, чтобы принять идею с лодкой, но мы не оглядываемся назад", — говорит мужчина.

Для того чтобы жить на лодке, пара получила лицензию на непрерывное плавание. Это означает, что они могут пришвартоваться в любом месте вдоль канала в течение всего года, но должны выходить на воду каждые две недели.

На борту есть все необходимое — центральное отопление, полностью оборудованная кухня с газовой плитой и духовкой, а также холодильником и морозильной камерой Фото: Angela Hughes

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