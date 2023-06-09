Есть и не толстеть. 10 овощей, которые помогут похудеть

Все знают, что овощи невероятно полезны для нашего здоровья, но среди них есть те, которые способствуют похудению!

По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения, диета, которая содержит большое количество овощей, может помочь предотвратить сердечные заболевания, контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови и даже улучшить пищеварение. Наряду с этими преимуществами для здоровья, научно доказана эффективность овощей для похудения. К примеру, одно исследование, опубликованное в Европейском журнале клинического питания, показало, что увеличение потребления овощей может способствовать потери большего количества веса во время похудения.

От природы низкокалорийные и с высоким содержанием клетчатки и воды, многие овощи могут быть достаточно сытными, чтобы заменить более калорийные закуски. Кроме того, клетчатка является прекрасным помощником в похудении, улучшая пищеварение, способствуя более здоровому кишечнику и помогая контролировать уровень сахара в крови.

Нескольких опытных диетологов высказали свое мнение о том, какие овощи лучше всего есть для похудения. Об этом пишет Yahoo life.

Морковь

В 1 чашке: 52,1 калории, 0,3 г жира, 88,3 мг натрия, 12,3 г углеводов (3,58 г клетчатки, 6 г сахара), 1,19 г белка.

Морковь часто называют продуктом, полезным для здоровья глаз из-за содержащегося в ней бета-каротина. Но кроме этого она полна полезных витаминов и питательных веществ, которые также могут помочь вам в похудении. По данным British Journal of Nutrition, как низкокалорийная пища, морковь может помочь вам насытиться, а также снизить потребление калорий. Кроме того, морковь поддерживает здоровое функционирование ЖКТ и содержит около 6 граммов натурального сахара на 200 г, Поэтому она может помочь вам добавить сладость вашим блюдам без добавления дополнительного сахара, что также приведет к нормализации веса.

Горох

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В 1 чашке: 117 калорий, 0,58 г жира, 7,25 мг натрия, 20,9 г углеводов (8,26 г клетчатки, 8,22 г сахара), 7,86 г белка.

Горох часто недооценивают из-за размера и пренебрегают ним, но как только вы узнаете питательную ценность этого овоща, то дважды подумаете. Во-первых, чашка гороха содержит более 8 г клетчатки, что делает его лидером по содержанию клетчатки. Мало того, в горохе содержится больше всего белка среди овощей — почти 8 граммов на чашку. Существует множество исследований, доказывающих важность белка в вашем рационе во время похудения. Это связано с тем, что белок дает чувство сытости, регулирует гормоны голода и способствует уменьшению подкожного жира.

Батат

В 1 чашке: 180 калорий, 0,3 г жира, 72 мг натрия, 41,4 г углеводов (6,6 г клетчатки, 13 г сахара), 4 г белка.

Батат отлично сочетает в себе белок и клетчатку. Конечно, этот овощ содержат больше углеводов и натуральных сахаров, чем многие другие, но он также может помочь в снижении веса. В батате много клетчатки, что поможет вам дольше сохранять сытость и не потреблять дополнительные калории. Этот овощ содержит вязкую клетчатку, которая дает повышенное чувство сытости и предотвращает переедание. Еще одно полезное качество сладкого картофеля заключается в том, что он, как и морковь, содержит натуральный сахар, что делает его более сладким. Это означает, что батат вкусен сам по себе, и его можно добавлять в блюда, чтобы придать им естественную сладость, без добавления сахара.

Цветная капуста

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На 1 чашку: 39,6 калорий, 0,38 г жиров, 32,1 мг натрия, 7,78 г углеводов (4,1 г клетчатки), 3,76 г белков.

Цветная капуста низкокалорийная и содержит некоторое количество клетчатки. Лиза Янг, доктор философии, RDN отмечает, что цветная капуста настолько универсальна, что ее легко добавлять в самые разные блюда. "Например, вы можете добавить рис из цветной капусты в рагу или наслаждаться приготовленной на пару цветной капустой в качестве гарнира". Это "выигрышная комбинация для похудения" — говорит Янг.

Спагетти сквош

На 1 чашку: 41,8 калории, 0,4 г жира, 394 мг натрия, 10 г углеводов (2,17 г клетчатки, 3,92 г сахара), 1,02 г белка.

Спагетти сквош — это отличный овощ для похудения, потому что он является здоровой заменой традиционной пасте.

"Для людей с диабетом или тех, кому нужно следить за потреблением углеводов, это отличная альтернатива с низким содержанием углеводов, которая не приведет к резкому повышению уровня сахара в крови", — говорит Янг. Даже если вам не нужно следить за потреблением углеводов, по словам Янга, этот овощ по-прежнему "низкокалориен и содержит некоторое количество клетчатки, что делает его пищей, способствующей снижению веса".

Брокколи

На 1 чашку: 19,4 калории, 0,63 г жира, 6,6 мг натрия, 3,35 г углеводов (2,2 г клетчатки, 0,74 г сахара), 1 г белка.

Брокколи — универсальный овощ, который часто едят в сыром, приготовленном на пару или обжаренном виде. Наряду с универсальностью, этот овощ также является отличным дополнением к вашему рациону питания при дефиците калорий.

"Брокколи содержит антиоксиданты, которые, как известно, помогают уменьшить воспаление в организме", — говорит Триста Бест, MPH, RD, LD, консультант в Добавки Balance One. Исследования показывают, что хроническое воспаление может приводить к увеличению веса, а способность брокколи уменьшать воспаление может помочь вам похудеть.

"Этот овощ обеспечивает организм сульфорафаном, антиоксидантным растительным соединением, которое придает брокколи большую часть его противовоспалительных свойств, — добавляет Бест. — Сульфорафан снижает уровень цитокинов и NF-kB, веществ, которые управляют процессом воспаления".

Болгарский перец

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На 1 чашку: 23,9 калории, 0,27 г жира, 3,68 мг натрия, 5,5 г углеводов (1,93 г клетчатки, 3,86 г сахара), 0,91 г белка.

"Сладкий перец — идеальный овощ для диеты для похудения. В нем мало калорий и много питательных веществ, а также он помогает создать чувство сытости после еды. Такое сочетание может помочь предотвратить переедание в течение дня" — говорит Бест.

В желтом сладком перце больше витамина С, чем в апельсинах, который является важным питательным веществом для нашего иммунитета и улучшает всасывание железа.

Лук

На 1 стакан нарезанного лука: 64 калории, 0,16 г жира, 6,4 мг натрия, 14,9 г углеводов (2,7 г клетчатки, 6,78 г сахара), 1,76 г белка.

Такие овощи, как лук, чеснок, зеленый лук, лук-шалот, лук-порей считаются луковицами. Наполненные ароматом, они могут компенсировать другие более калорийные вкусовые добавки, что делает их отличным дополнением к здоровому рациону питания.

"Эти низкокалорийные, ароматные овощи можно использовать по-разному: от супов до соусов, приправ, салатов и многого другого", — объясняет Джонатан Исбилл, MS, RD, LD, зарегистрированный диетолог, тренер по комплексному здоровью и педагог. "Один из самых простых способов уменьшить общее количество калорий — это перейти на вкус цельных продуктов и заменить ультра-обработанные заправки и соусы, супы и другие упакованные продукты, которые могут дать вам знакомые вкусы, но содержат очень мало питательных веществ и много пустых калорий".

"Лук также является отличным источником цельных пищевых пребиотиков для поддержания здорового баланса микробиома и хорошего пищеварения", — отмечает Исбилл.

Острый перец

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На 1 красный стручок чили: 18 калорий, 0,19 г жира, 4,05 мг натрия, 3,96 г углеводов (0,67 г клетчатки, 2,38 г сахара), 0,84 г белка.

"Мне нравится добавлять острый перец и перец чили в рационы питания, чтобы улучшить вкус и остроту блюд", — говорит Исбилл. "Овощи из рода стручковых растений интересны тем, что они содержат капсаицин, который, как известно, повышает настроение и обмен веществ и уменьшает воспаление, а также способствует высвобождению эндорфинов и дает некоторым людям дополнительное сжигание калорий. Капсаицин может согреть, поднять температуру тела и заставить вас сжечь на несколько лишних калорий больше, благодаря термическому эффекту ".

Свекла

На 1 чашку консервированных ломтиков: 52,7 калорий, 0,23 г жира, 330 мг натрия, 12,3 г углеводов (3,06 г клетчатки, 9,37 г сахара), 1,55 г белка.

Свекла также помогает похудеть и способствует детоксикации из-за низкого содержания жира. В ней много растворимых и нерастворимых пищевых волокон, что помогает эффективно сжигать жир, а также способствует правильной работе кишечника и снижению холестерина. "Многим нравится свекольный сок. Вы также можете обжарить их зелень во фритюре, добавить в салат или смешать в смузи", — добавляет он.

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