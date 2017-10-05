Фокус №40 (546)

НА ОБЛОЖКЕ

Что угрожает экономике и финансовому благополучию украинцев в ближайшей перспективе? Фокус представляет 10 главных экономических рисков осени

НЕДЕЛЯ

Новости. Расстрел участников кантри-фестиваля в Лас-Вегасе, $5 млн от США на украинскую кибербезопасность, скандальный референдум в Каталонии и 14 медалей украинской сборной на Играх непобеждённых в Канаде — в новостях Фокуса на этой неделе

СТРАНА

Настройщик Рады. Спикер украинского парламента Андрей Парубий о борьбе с депутатами-прогульщиками, кадровых проблемах и об отмене депутатской неприкосновенности

Взрыв под винницкими. Как взрыв 30 тыс. т боеприпасов разрушил не только военную базу, но и хрупкий баланс сил между властными группировками

МИР

Каталонский тупик. Политики из Барселоны и Мадрида создали кризисную ситуацию, выход из которой будут героически искать. Каталония тем временем бунтует

ДЕНЬГИ

Братство святого аваля. Чаще всего в качестве потенциального главы НБУ называют трёх кандидатов. Объединяет их то, что все они в своё время работали в банке "Аваль". Но кто именно из них займёт место Валерии Гонтаревой?

Как-то выкрутимся. Фокус выяснил, что угрожает экономике и финансовому благополучию украинцев в ближайшей перспективе

ОБЩЕСТВО

В погоне за коркой. Что общего между оформлением загранпаспорта и игрой в театре абсурда

АРХИВАРИУС

Дело табак. Кабмин планирует до 2025 года повысить акциз на сигареты в 4,5 раза, до суммы 90 евро налога с тысячи штук. Это наверняка увеличит объём контрабанды. Исторический урок почти 300-летней давности — тому подтверждение

КУЛЬТУРА

Исход. Год 27-й. Фокус поговорил с писателем Сергеем Жаданом о съёмках фильма по его роману "Ворошиловград", о новой книге "Интернат", об ответственности и измене, о последствиях войны на Донбассе, о жизни, смерти и пути

Фук и пшик. 26 сентября вышел новый роман Виктора Пелевина — iPhuck 10. Фокус препарировал его, чтобы выяснить, над чем и над кем стебётся автор "Чапаева и Пустоты"

ЖИЗНЬ

От кролика уши. Умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер. Он утверждал, что боролся с предрассудками и делал всё для свободы и раскрепощения человека. В ответ его обвиняли в сексизме и эксплуатации женского тела

У Лондона всё будет хорошо. Маленькая литературная прогулка по столице Великобритании

Р. S.

Ой, что будет. Пока украинские футболисты будут бороться за место на чемпионате мира по футболу, наши кинематографисты представят европейцам украинское кино, Пётр Порошенко в ПАСЕ попытается защитить реформу образования, в Стокгольме и Осло вручат Нобелевские премии, а в США на один день "вернут к жизни" нашумевший соус