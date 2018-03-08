Женский день календаря. История праздника 8 Марта: легенды и реальность

Сегодня многие считают праздник 8 Марта феминистским, хотя на самом деле в ХIХ веке феминизм считался явлением буржуазным. Более того, учредить день борьбы женщин за свои избирательные права социалистки решились как раз в пику феминисткам

Традиционно день 8 Марта связывают с событиями 1857 года, когда жительницы Нью-Йорка — работницы текстильной промышленности и фабрик по пошиву одежды — прошли по улицам города с "маршем пустых кастрюль". Женщины протестовали против тяжёлых условий труда и мизерных зарплат.

Скептики утверждают, что это приглаженная версия событий, запущенная в оборот советскими историками, а на самом деле по улицам продефилировали не текстильщицы со швеями, а нью-йоркские проститутки. Они требовали выплатить зарплату матросам, которые задолжали им за услуги кругленькую сумму. Последний вариант лучше согласуется с пустыми кастрюлями — дамы наглядно продемонстрировали, что им нечего есть. Но как было на самом деле, разобраться сложно. Дело в том, что об этом марше почему-то не сообщила ни одна тогдашняя газета.

Был ли он вообще? Вопрос не праздный. Например, французский журнал La Revue d’en face утверждает, что не было. Ещё в 1982 году это издание напечатало в №12 обстоятельную 13-страничную статью под красноречивым заголовком "Миф о происхождении Международного женского дня". Её авторы выяснили, что историю с "маршем пустых кастрюль" попросту сочинила газета французских коммунистов L’Humanité в 1955 году.

О дате речь не шла

Логичнее предположить, что привязка дня 8 марта к борьбе женщин за свои права уходит корнями в 1894 год. Речь о демонстрации в Париже, на которую вышли представительницы древнейшей профессии, требуя от властей разрешить им создать собственный профсоюз.

Почему они выбрали именно 8 марта — четверг? Наверное, потому что идти к мэрии в воскресенье, когда она пуста, не имеет смысла. К тому же у самих демонстранток воскресенье — напряжённый рабочий день. Дата в данном случае была абсолютно случайной.

Уже в следующем, 1895 году женщины вышли на демонстрацию 8 марта по аналогии с предыдущим годом. Хотя на сей раз её участницами были не парижанки, а "ночные бабочки" Чикаго. 8 марта 1896 года вновь состоялась массовая акция тружениц секс-индустрии — теперь уже в Нью-Йорке.

Логичнее предположить, что привязка дня 8 марта к борьбе женщин за свои права уходит корнями в 1894 год

Политическую окраску этот день приобрёл в 1908 году, когда чаяния уличных женщин не­ожиданно поддержали американские социал-демократы. Они вывели на улицы Нью-Йорка более 15 тыс. женщин разных профессий, включая древнейшую. Акция проходила под лозунгами сокращения длительности рабочего дня, равных с мужчинами условий оплаты труда, а также предоставления женщинам избирательного права.

С именем Клары Цеткин 8 марта связывают совершенно напрасно. На Второй международной социалистической женской конференции, состоявшейся в Копенгагене в 1910 году, она предложила "социалисткам всех стран" ежегодно проводить "женский день, который в первую очередь послужит агитации за предоставление женщинам избирательного права". О конкретной дате речь не шла.

Участницы конференции поддержали эту идею. Праздновали так: в 1911 году — 19 марта, в 1912-м — 12 мая. А в 1913 году вообще единого дня не вышло: женщины Франции и Российской империи митинговали 2 марта, Австро-Венгерской империи, Швейцарии, Голландии — 9 марта, Германии — 12 марта.

Так что Клара Цеткин очень удивилась бы, прочитав многочисленные публикации, приписывающие ей авторство даты 8 Марта.

Домохозяек не поздравляли

На самом деле привязка женского дня именно к 8 марта состоялась только в 1921 году. Участницы 2-й Коммунистической женской конференции постановили отмечать 8 марта Международный женский день в память об участии работниц в многотысячной демонстрации в Петрограде 23 февраля (по новому стилю 8 марта) 1917 года — в этот день началась революция, в результате которой пало самодержавие и прекратила существование Российская империя.

В разные периоды советской истории акценты женского праздника менялись. Например, агитационные плакаты 1920-х годов гласили: "8 Марта — день раскрепощения женщин", "8 Марта — день восстания работниц против кухонного рабства".

День 8 марта, как и прежде, считался чисто женским. Работницы шли на демонстрацию или проводили собрание, обсуждая свои проблемы. Присутствие мужчин не предполагалось. А попытка "поздравить с праздником" выглядела бы как минимум нелепо: дамы отстаивают свои права, с чем же тут поздравлять?

И даже более. Многим мужчинам категорически не нравились "правозащитные" мероприятия 8 марта. В газетах, случалось, критиковали несознательных мужей, прятавших ботинки своих благоверных, чтобы те не шли на собрание или демонстрацию.

Политокраску 8 марта приобрёло в 1908-м, когда чаяния проституток поддержали социал-демократы. Они вывели на улицы Нью-Йорка более 15 тыс. женщин разных профессий, включая древнейшую

Ситуация изменилась в 1937 году, когда власти решили использовать 8 марта в борьбе за повышение эффективности труда.

В феврале из Москвы разослали директиву: "Обкомам, крайкомам и ЦК нацпартий провести Международный коммунистический женский день как массовую политическую кампанию под лозунгом дальнейшего вовлечения женщин Советского Союза в социалистическое строительство, подъёма социалистического соревнования и стахановского движения работниц, интеллигенток и колхозниц, мобилизуя их на успешное выполнение и перевыполнение планов последнего года второй пятилетки".

А 8 марта — небывалый случай! — газета "Правда" половину номера посвятила женскому дню и роли женщины в коммунистическом строительстве. В те времена любая публикация в главной партийной газете считалась прямым руководством к действию. Отныне хорошим тоном стало в этот день поощрять работниц, проявляющих активность в общественной жизни — например, награждать грамотой ударниц-стахановок. Однако домохозяек, не принимающих участия в строительстве новой жизни, никто и не думал поздравлять с 8 Марта.

Рейтинг женских профессий

После Второй мировой войны праздник 8 Марта обогатился новыми нотами. Во-первых, откорректировали его название: исчезло довоенное слово "коммунистический". Так, в 1949 году Министерство связи СССР выпустило серию почтовых марок "8 Марта – Международный женский день" с изображением советских женщин, представляющих разные профессии. О рейтингах этих профессий, очевидно, можно судить по номиналам марок: продавец в магазине тканей — 20 копеек, воспитательница в детском саду — 25 копеек, колхозница — 50 копеек, учительница — 50 копеек, спортсменка-чемпионка — 1 рубль, женщина-депутат — 2 рубля.

Во-вторых, 8 Марта приобрело семейную ноту. Отныне это праздник не только передовиц-ударниц, но ещё и "мамин день". Причём всех мам, независимо от успехов на работе. Круг поздравляемых существенно расширился. В этот день все члены семьи старались сделать что-то приятное: дочка-школьница — получить отличную оценку, сын-детсадовец — нарисовать поздравительную открытку, муж — сварить борщ. Появились в продаже и новые по содержанию открытки: "8 Марта — поздравляем маму", "Дорогой маме к празднику!", "Поздравляем наших мам!".

К 1960 году название праздника вновь откорректировали. Ведь женщины уже получили избирательное право, голубая мечта Клары Цеткин сбылась. В новой версии 8 Марта — День международной солидарности трудящихся женщин в борьбе за мир и демократию.

Женский праздник прибавил в популярности в 1966 году, когда 8 Марта стало нерабочим днём. Теперь мужчины поздравляли сослуживиц 7 марта — не только ударниц, как раньше, а вообще всех. 8-го с утра преподносили подарки и цветы женщинам в семье, а потом, как правило, отправлялись в гости — отмечать с друзьями или родственниками.









Агитационные плакаты, открытки и почтовые марки СССР, посвящённые 8 Марта

В 1969-м с подачи властей вновь расширился круг поздравляемых — теперь в него "официально" включили бабушек. Министерство связи выпустило соответствующие почтовые открытки: "Поздравляем мам и бабушек!", "Поздравляю бабушку с днём 8 Марта!"

В следующем десятилетии женский праздник стал всеобщим: с 8 Марта поздравляли всех без исключения представительниц прекрасного пола — одноклассниц, однокурсниц, сотрудниц, родственниц, знакомых.

Первоначальный политический контекст дня 8 Марта был утрачен окончательно. О нём сообщали разве что газетные публикации накануне праздника. Они же напоминали о том, что это день солидарности с борьбой женщин на других континентах.

Кстати, ООН никогда не признавала 8 Марта и никакого статуса ему не предоставляла. Это всё выдумки советских пропагандистов. В действительности Генеральная Ассамблея ООН приняла 16 декабря 1977 года резолюцию №A/RES/32/142, предложив "всем государствам объявить, в соответствии с их историческими и национальными традициями и обычаями, любой день этого [1978] года Днём борьбы за права женщин и международный мир". То есть не 8 марта, а любой день, в каждой стране свой. И не ежегодно, а только один раз в 1978 году.

На любой вкус

Именно в 1970-е расцвела буйным цветом сувенирно-открыточно-цветочная поздравительная лихорадка.

Уже в начале февраля в киоски "Союзпечати" и почтовые отделения поступали в продажу поздравительные открытки с довольно стандартными надписями: "8 Березня", "С Международным женским днём!", "Слава советским женщинам!", "С праздником вас, девушки!".

Открытку с нетривиальной надписью найти было сложно, и покупатель должен был смириться с этим. Зато можно было выбрать язык. Открыток на русском языке в продажу поступало значительно больше. Их печатали в России огромными тиражами в хорошем полиграфическом исполнении. Ассортимент открыток на украинском языке — скромнее. Продукция издательства "Радянська Україна" уступала как по полиграфии, так и по тиражу. Например, открытку "8 Марта" издавали тиражом 14–15 млн экземпляров, а "8 Березня" — 3–4 млн.

БЕЗ ПОЛИТИКИ. Украинские открытки были, как правило, лишены идеологического подтекста: 8 Марта — праздник весны. Открытка 1970 года

Зато изображение можно было подобрать на любой вкус: для поздравления любимой девушки (букет роз), начальницы (голубь мира с тремя гвоздиками), дальней родственницы (вербы на фоне узора), младшей сестры (кот Леопольд с букетиком), комсомольской активистки (женщины разных континентов в национальных костюмах) и так далее.

В конце февраля средства массовой информации "включали" женскую тему. Рассказывали о трудовых успехах представительниц прекрасного пола. Публиковали очерки о знаменитых доярках, швеях-мотористках, врачах, учительницах, металлургах. Писали об ударницах труда, матерях-героинях и женщинах, избранных делегатами партсъезда или депутатами соответствующего Совета.

Свою праздничную лепту вносило и Центральное статистическое управление СССР. Например, в 1978-м накануне 8 Марта оно обнародовало впечатляющие данные: свыше 4,5 тыс. советских женщин являются докторами наук, свыше 97 тыс. — кандидатами наук, а число женщин-профессоров, а также членов-корреспондентов и академиков республиканских и союзной академий наук превысило 2,4 тыс. Более 4 тыс. тружениц стоят во главе промышленных предприятий и административных учреждений, а 200 тыс. работают начальниками цехов, отделов, лабораторий.

Предметы гордости

Выбор подарка на 8 Марта зависел не только от вкуса дарителя. Большую роль играл также талант "достать". Женщины постарше были рады получить в подарок классические духи "Красная Москва", а юные барышни могли оценить более оригинальные "Дивные", "Пробуждение" или "Весенний цветок".

Мужчины, бывавшие в командировках в Москве, везли из тамошнего болгарского магазина "София" духи "Сигнатюр", а также новомодный прикол — тоненькие стеклянные пузырьки с розовым маслом в расписанных вручную деревянных футлярах. Иногда командировочным удавалось отовариться косметикой польской фирмы "Поллена" или, в крайнем случае, польскими духами "Быть может" (несмотря на игривое название, сей парфюм уже через час терял аромат; однако волшебное слово "импорт" придавало ему vip-ореол) — то и другое, если повезёт, приобретали в магазине "Ванда".

Во времена СССР женский праздник был частичной заменой нынешнего Дня св. Валентина (тогда о нём и не слыхивали). По крайней мере, когда поздравляли жену или любимую женщину

В Киеве перед праздником купить хороший презент было нереально — об этом следовало позаботиться заранее. Как правило, искатели подарков отправлялись в универсальные торговые точки — ЦУМ, универмаг "Украина", там шансы "попасть" на что-то оригинальное были выше.

Первый завлекал бесхитростной рекламой: "В предпраздничные дни в ЦУМе можно приобрести подарочные наборы, которые комплектуются с учётом вкусов и пожеланий покупателей". Кроме того, "в универмаге опытные продавцы отлично вас обслужат, дадут хороший совет" и "вы всегда найдёте необходимые вам промышленные товары". Универмаг "Украина" скромно ограничивался упоминанием о том, что "в ассортименте универмага постоянно находится свыше 25 тыс. наименований различных промышленных товаров", зато с гордостью подчёркивал: "За успехи, достигнутые в обслуживании покупателей, коллектив универмага награждён Почётной грамотой ЦК КПСС и Совета Министров СССР". О, тогдашние предметы гордости!

Впрочем, накануне 8 Марта рыщущие по магазинам мужчины разметали всё подряд. В эти "горячие" дни дефицитом становилась даже банальная тушь "Ленинградская", которая при нанесении на ресницы слипалась комочками, а при малейшем увлажнении (снег, дождь, непрошенные слёзы) размазывалась и текла. Если потёкшую тушь сразу же не смыть водой, воспаление глаз обеспечено… Губная помада, кстати, накануне праздника тоже превращалась в страшный дефицит.

Цветочные "венички"

И, конечно, женский праздник не обходился без цветов. Их можно было купить в специализированных магазинах вроде "Лілея" на Крещатике или "Тюльпан" напротив Оперного. Альтернативой являлся рынок, а также бабушки у выхода из метро либо подземных переходов.

Цветочным "стандартом" 8 Марта считался букет мимозы. Эти жёлтые цветы явно везли откуда-то с юга, плотно уложенными в ящики, отчего букетики получались приплюснутые, почти плоские, формой немного напоминая миниатюрные веники. Во всяком случае, иронический вопрос: "Почём ваши венички?" не обижал продавцов…

Спрос на цветы накануне и в день праздника был настолько велик, что не всем желающим удавалось купить букетик. Особенно тем, кто спохватился в последнюю секунду. Вначале цветы заканчивались в магазинах, а затем исчерпывались запасы и у предприимчивых старушек. Это давало повод карикатуристам проявить свои таланты. На одном из рисунков изображён уличный цветочный киоск с объявлением: "Цветов нет". Молодой человек подходит к окошку и протягивает симпатичной продавщице цветок. Она всплескивает руками: "Неужели цветы?"

Во времена СССР женский праздник был частичной заменой нынешнего Дня св. Валентина (тогда о нём и не слыхивали). По крайней мере, когда поздравляли жену или любимую женщину. Красивый букет, слова любви, подарок, ощущение особенности дня — таким запомнился многим день 8 Марта.