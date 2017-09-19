Мощность автомобиля Jeep Grand Cherokee Trackhawk увеличили тюнерами из Hennessey до 1027 лошадиных сил, он способен разогнаться до сотни за 2,8 секунды
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Drive.
Машину оснастят доработанным 6,2-литровым двигателем V8. В моторе используют новый приводной нагнетатель высокого давления, модернизированные инжекторы, доработанный топливный насос, новую систему охлаждения и перепрограммированный электронный блок управления.
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В результате авто будет выдавать 1027 лошадиных сил и за 10,5 секунд сможет разогнаться до 214 км/ч.
Отметим, у обычного Trackhawk эти показатели составляют 11,6 секунд и 185 км/ч.
Напомним, серийный 717-сильный автомобиль Grand Cherokee Trackhawk представили в апреле 2017 года. На момент показа модель стала самым мощным и быстрым серийным внедорожником в мире.