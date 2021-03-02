Jeep презентовал особую лимитированную Wrangler (фото)

Американская компания по случаю своего юбилея представила новинку

Американская компания Jeep, отмечающая в этом году свое 80-летие, по случаю юбилея представила новинку Wrangler 1941 Limited Edition.

Как сообщает пресс-служба производителя, машина будет доступна покупателям из Британии, у нее правое расположение руля. Всего обещают изготовить 41 внедорожник в исполнении "1941".

Новинку создали на базе 4-дверной Wrangler Rubicon Unlimited. Версия "1941" отличается особыми аппликациями на крыльях и капоте и черной крышкой бензобака. У внедорожника "лифтованная" подвеска с амортизаторами Fox, что позволило увеличить дорожный просвет на 50 мм .

У модели богатая комплектация, которая включает мощный передний бампер, черную облицовку радиатора, расширители колесных арок, массивную защиту двигателя и дополнительные брызговики.

Для отделки салона использовали черную кожу с красной строчкой, на полу – резиновые коврики, пороги декорированы черными полимерными вставками. Новинку выпустят в четырех эксклюзивных цветах кузова: Firecracker Red, Brilliant Black, Granite Crystal и Billet Silver.

[ + – ] Wrangler 1941 Limited Edition [ + – ] Wrangler 1941 Limited Edition [ + – ] Wrangler 1941 Limited Edition [ + – ] Wrangler 1941 Limited Edition [ + – ] Wrangler 1941 Limited Edition [ + – ] Wrangler 1941 Limited Edition [ + – ] Wrangler 1941 Limited Edition [ + – ] Wrangler 1941 Limited Edition

Wrangler 1941 оснастят 2,2-литровым 4-цилиндровым турбодизелем Multijet мощностью 200 л.с. В автомобиле автоматическая коробка передач и полноприводная трансмиссия с понижающим рядом.

Стоимость Wrangler 1941 Limited Edition начинается от 58050 фунтов.

Ранее сообщалось, что индейцы чероки, являющиеся коренным народом, проживающим на территории США, просят компанию Jeep не использовать наименование их народа в названии автомобиля.

"Наша страна находится в таком возрасте, когда компании должны прекратить использовать коренные американские наименования, рисунки и названия тотемных животных для их продукции. Нам не делает чести, когда наше наименование прикручено к борту автомобиля", – заявил вождь чероки Чак Хоскин-старший.

Также мы писали, что рамный внедорожник премиум-класса Lexus GX уже появился в Украине ― модель доступна для заказа и приобретения. Автомобиль также представлен в новой комплектации Executive, которая сохраняет важнейшие характеристики модели: мощный двигатель и комплекс систем безопасности Lexus Safety System+.

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