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Jeep презентував особливу лімітовану Wrangler (фото)

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Jeep, автомобіль, позашляховик, Wrangler тисяча дев&#39;ятсот сорок одна Limited Edition
Фото: jeep.co.uk | Wrangler 1941 Limited Edition

Американська компанія з нагоди свого ювілею представила новинку.

Американська компанія Jeep, яка святкує цьогоріч своє 80-річчя, з нагоди ювілею представила новинку Wrangler 1941 Limited Edition.

Як повідомляє прес-служба виробника, машина буде доступна покупцям із Британії, у неї праве розташування керма. Всього обіцяють виготовити 41 позашляховик у виконанні "1941".

Новинку створили на базі 4-дверної Wrangler Rubicon Unlimited. Версія "1941" відрізняється особливими аплікаціями на крилах і капоті та чорною кришкою бензобака. У позашляховика "ліфтована" підвіска з амортизаторами Fox, що дозволило збільшити дорожній просвіт на 50 мм.

У моделі багата комплектація, яка враховує потужний передній бампер, чорне облицювання радіатора, розширювачі колісних арок, масивний захист двигуна та додаткові бризковики.

Для оздоблення салону використовували чорну шкіру з червоною лінією, на підлозі — гумові килимки, пороги декоровані чорними полімерними вставками. Новинку випустять у чотирьох ексклюзивних кольорах кузова: Firecracker Red, Brilliant Black, Granite Crystal і Billet Silver.

Wrangler 1941 Limited Edition
Wrangler 1941 Limited Edition
Wrangler 1941 Limited Edition
Wrangler 1941 Limited Edition
Wrangler 1941 Limited Edition
Wrangler 1941 Limited Edition
Wrangler 1941 Limited Edition
Wrangler 1941 Limited Edition
Wrangler 1941 Limited Edition
Wrangler 1941 Limited Edition
Wrangler 1941 Limited Edition
Wrangler 1941 Limited Edition
Wrangler 1941 Limited Edition
Wrangler 1941 Limited Edition
Wrangler 1941 Limited Edition
Wrangler 1941 Limited Edition
Wrangler 1941 Limited Edition
Wrangler 1941 Limited Edition
Wrangler 1941 Limited Edition
Wrangler 1941 Limited Edition
Wrangler 1941 Limited Edition
Wrangler 1941 Limited Edition
Wrangler 1941 Limited Edition
Wrangler 1941 Limited Edition

Wrangler 1941 оснастять 2,2-літровим 4-циліндровим турбодизелем Multijet потужністю 200 к. с. В автомобілі автоматична коробка передач і повноприводна трансмісія зі знижувальним рядом.

Вартість Wrangler 1 941 Limited Edition стартує від 58 050 фунтів.

Раніше повідомлялося, що індіанці черокі, є корінним народом, які проживають на території США, просять компанію Jeep не використовувати найменування їх народу в назві автомобіля.

"Наша країна перебуває в такому віці, коли компанії повинні припинити використовувати корінні американські найменування, малюнки і назви тотемних тварин для їх продукції. Нам не задовольняє, коли наше найменування прикручене до борту автомобіля", — заявив вождь черокі Чак Хоскін-старший.

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А у вересні 2020 року Hyundai представив оновлену версію Tucson.