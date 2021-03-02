Jeep презентував особливу лімітовану Wrangler (фото)

Американська компанія з нагоди свого ювілею представила новинку.

Американська компанія Jeep, яка святкує цьогоріч своє 80-річчя, з нагоди ювілею представила новинку Wrangler 1941 Limited Edition.

Як повідомляє прес-служба виробника, машина буде доступна покупцям із Британії, у неї праве розташування керма. Всього обіцяють виготовити 41 позашляховик у виконанні "1941".

Новинку створили на базі 4-дверної Wrangler Rubicon Unlimited. Версія "1941" відрізняється особливими аплікаціями на крилах і капоті та чорною кришкою бензобака. У позашляховика "ліфтована" підвіска з амортизаторами Fox, що дозволило збільшити дорожній просвіт на 50 мм.

У моделі багата комплектація, яка враховує потужний передній бампер, чорне облицювання радіатора, розширювачі колісних арок, масивний захист двигуна та додаткові бризковики.

Для оздоблення салону використовували чорну шкіру з червоною лінією, на підлозі — гумові килимки, пороги декоровані чорними полімерними вставками. Новинку випустять у чотирьох ексклюзивних кольорах кузова: Firecracker Red, Brilliant Black, Granite Crystal і Billet Silver.

[ + – ] Wrangler 1941 Limited Edition [ + – ] Wrangler 1941 Limited Edition [ + – ] Wrangler 1941 Limited Edition [ + – ] Wrangler 1941 Limited Edition [ + – ] Wrangler 1941 Limited Edition [ + – ] Wrangler 1941 Limited Edition [ + – ] Wrangler 1941 Limited Edition [ + – ] Wrangler 1941 Limited Edition

Wrangler 1941 оснастять 2,2-літровим 4-циліндровим турбодизелем Multijet потужністю 200 к. с. В автомобілі автоматична коробка передач і повноприводна трансмісія зі знижувальним рядом.

Вартість Wrangler 1 941 Limited Edition стартує від 58 050 фунтів.

Раніше повідомлялося, що індіанці черокі, є корінним народом, які проживають на території США, просять компанію Jeep не використовувати найменування їх народу в назві автомобіля.

"Наша країна перебуває в такому віці, коли компанії повинні припинити використовувати корінні американські найменування, малюнки і назви тотемних тварин для їх продукції. Нам не задовольняє, коли наше найменування прикручене до борту автомобіля", — заявив вождь черокі Чак Хоскін-старший.

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