Tesla Model 3 смогла приехать в Лос-Анджелес из Сан-Франциско на автопилоте

Водитель вмешался лишь единожды и ненадолго.

Электрический робомобиль Tesla Model 3 недавно пошел тестирование в реальных условиях. Машина смогла добраться до Лос-Анджелеса из Сан-Франциско самостоятельно. Лишь однажды водитель вмешался в процесс управления авто, передает издание engadget.com.

Пока что технология Full Self-Driving (FSD) тестируется, а потому водители, воспользовавшиеся ею, все равно несут ответственность за стиль вождения и свой автомобиль. Также им не разрешается убирать руки с руля. Но все же автомобилист и поклонник бренда Tesla, известный в Сети под ником Whole Mars Catalog, решил рискнуть и отправился из Сан-Франциско в Лос-Анджелес на автопилоте. Свою поехдку он запечатлел на видео.

[ + – ] Демонстрация самостоятельности Tesla Model 3 на дороге

Whole Mars Catalog взял под свой контроль электрокар лишь однажды, — когда проезжал сложный участок дороги. А все остальное время он релаксировал, доверившись автопилоту.

Блогер чувствовал себя уверенно, потому что камеры автопилота могли четко определять объекты, расстояние от машины до них в условиях хорошей видимости и контрастных пейзажей Калифорнии. Но эксперты предупреждают, что, к примеру, в регионах, где много снега, камеры могут столкнуться с серьезными проблемами при распознавании объектов на дороге и на обочинах. Если производитель намерен продавать свои авто в регионах с такими "сложными" климатическими условиями, ему стоит подумать над дополнительным оснащением камер лидарами и другими датчиками, чтобы избежать столкновений.

Ранее мы сообщали, что Tesla подвела итоги года. Более 500 тысяч проданных авто и запуск завода в Китае. Также в декабре 2020 года в Сан-Франциско был замечен электромобиль Zoox, управляемый автопилотом. Он способен перевозить грузы и пассажиров — до 7-ми человек. Эта машина будет презентована в ходе выставки CES 2021, намеченной на 11 января.