При планировании этой поездки мы выбирали между более крупной Mazda CX-5 и меньшей по габаритам, но более технологичной Mazda CX-30. Выбор пал на самый новый автомобиль в модельном ряду Мазда. Плюс в нем есть технология «мягкий гибрид», которую хотелось протестировать.

Видео тест-драйва Mazda CX-30

Итак, мы едем из Киева в Луцк и взяли на тест-драйв Mazda CX-30.

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Этот компактный кроссовер был презентован на Женевском салоне в марте 2019 года, а в Украине старт продаж состоялся только через год весной 2020 года.

Вы можете спросить, зачем Мазда еще один кроссовер в их линейке? Все потому, что люди продолжают покупать кроссоверы. И новая Mazda CX 30 заполнила пробел между классами B-SUV и C-SUV, встав между Mazda CX-3 и Mazda CX-5. Почему же новую машину не назвали CX-4? Дело в том, что на китайском рынке уже есть модель с таким названием, но кроссовер Мазда СХ 30 – это совершенно другая машина. У нее платформа нового поколения, которая дебютировала на Mazda 3.

Кто основные конкуренты?

У Mazda CX-30 конкурентов великое множество. Я выделю лишь несколько из них с похожими характеристиками. Это VW T-Roc, Toyota C-HR, Mitsubishi Eclipse Cross и Subaru XV.

Двигатель, трансмиссия, привод

В Украине этот автомобиль доступен только с атмосферным 4-цилиндровым 2-литровым двигателем Skyactiv G мощностью 150 л.с. В этом моторе использована уникальная технология, которая работает с высокой степенью сжатия. Степень сжатия показывает, во сколько раз сжимается топливная смесь в цилиндре. Если в обычных двигателях степень сжатия 10-12, в этом – 14.

На автомобиле стоит 6-ступенчатый автомат. Есть версия с передним приводом. Либо вы можете доплатить 100 тыс. гривен (3600 долларов) и получить более богатую комплектацию и полноприводную систему, которая контролирует распределение крутящего момента между передними и задними колесами. Это улучшает сцепление колес с дорогой и снижает риск проскальзывания.

Внешность Mazda CX-30

Японская компания добилась того, что их машины считают конкурентом премиум-классу. Важную роль в этом сыграли цвета и дизайн экстерьера. Эволюция этого дизайна, который называется КОДО, воплощена сейчас на двух автомобилях — Mazda 3 и CX-30.

Если вы посмотрите на переднюю часть машины, вы увидите фирменную пятиугольную решетку радиатора с хромом, отрицательным углом наклона и с огромным логотипом. Именно эта агрессивная и смелая передняя часть делает машину настолько крутой.

Решетка радиатора как бы перетекает в прищуренные фары. Эта модель даже в базовой комплектации оснащена светодиодными фарами с омывателями. В нашей версии Premium они адаптивные. Плюс у нас светодиодные фонари дневного света и задние фонари. Противотуманки здесь интегрированы в блокфару. Зеркала заднего вида автоматически складываются.

[ + – ] У Mazda CX-30 светодиодные передние фары со встроенными противотуманками Фото: Татьяна Собченко

Габариты Mazda CX-30

Все линии силуета кузова сглажены, в стиле Мазда. Есть облицовка нижней части неокрашенным пластиком, чтобы защитить машину от возможных повреждений. Высота авто — 1540 мм, длина — 4395 мм, колесная база – 2655 мм. Здесь стоят 18-дюймовые колеса.

Угол въезда у авто — 16,5 градусов, угол съезда – 20,7.

Клиренс Mazda CX-30

У Мазда 3 клиренс составляет 140 мм, у CX-3 – 160 мм, у этой машины — 180 мм, а у CX-5 – 200 мм. Пазл встал на свое место.

180 мм — это не тот клиренс, с которым вы можете спокойно гнать по плохой дороге. В том же Subaru XV клиренс составляет 220 мм, но, например, у Toyota C-HR – всего лишь 142 мм. При этом Mazda говорит, что они дали нам систему полного привода, которая может справиться с легким бездорожьем. Но собирается ли владелец Mazda CX-30 ездить по бездорожью? Вполне возможно.

[ + – ] На Mazda CX-30 нам удалось проехать по крутому грунтовому спуску Фото: Татьяна Собченко

Багажник Mazda CX-30

У дизайна задней части уникальный вид. Чтобы добиться такого эффекта, создатели сделали хвостообразные огни, которые представляют собой комбинацию светодиодов. А сами задние фонари выглядят как светодиодные трубки и имитируют форму передних фар.

В отличие от большинства конкурентов в этом сегменте, CX-30 предлагает подъемную дверь с электроприводом. Что здесь лучше по сравнению с CX-3, погрузочное отверстие ниже и больше, поэтому вещи удобно складывать.

Объем багажника Mazda CX-30 составляет 422 л. Это меньше, чем у CX-5 (477 л.), но больше, чем у CX-3 (350 л.) или Toyota C-HR (290 л).

Но есть один нюанс. В CX-30 нет запасного колеса. В багажнике вы найдете только ремкомплект. Этим и объясняется нормальный объем багажника в сравнительно небольшой машине. Возможно, японцы решили, что Украина уже вышла на европейский уровень по качеству дорог. Если попасть в серьезную яму, я не представляю, чем может помочь ремкомплект.

Приборы и мультимедиа

Когда я сажусь в салон, машина не чувствуется высокой. Здесь довольно просторно. Интерьер по ощущениям более высокого качества, чем должна иметь машина за эти деньги. Она стирает границы между сегментами и выглядит как простой, но стильный автомобиль премиум-класса.

[ + – ] В салоне Mazda CX-30 просторно и уютно Фото: Татьяна Собченко

На панели приборов слева и справа располагаются аналоговые дисплеи, а в центре — цифровой дисплей. Вы можете выбрать традиционный спидометр, расход топлива или информацию о скорости в виде цифры, которая дублируется на цветной проекционный дисплей на лобовое стекло.

[ + – ] Панель приборов Mazda CX-30 с аналоговыми и цифровым дисплеем Фото: Татьяна Собченко

Мультимедийная система с дисплеем 8,8-дюймов. Вы с трудом можете до него дотянуться, но вам это и не нужно, поскольку это не тачскрин. Этот дисплей находится высоко не закрывает обзор и позволяет одновременно смотреть на него и контролировать дорогу. Есть кнопки быстрого доступа для управления навигацией и аудиосистемой.

Когда вы едете на маленькой скорости или включаете заднюю передачу, включается камера. В нашей комплектации стоит система камер кругового обзора на 360 градусов с хорошим качеством разрешения.

Есть передние и задние парктроники, датчики дождя и света.

Интерьер Мазда CX-30

У передних сидений есть хорошая боковая поддержка, что очень важно для дальних поездок. У кресла водителя есть регулируемая поясничная поддержка. Также водительское сидение имеет электрорегулировку и память двух положений. Есть трехуровневый подогрев сидений, но только передних.

Здесь красивый руль с подогревом. У него много положений регулировки, поэтому каждый сможет подстроить его под себя.

Фото: Татьяна Собченко

В машине есть два USB: один на передней панели, второй – в центральном подлокотнике. Крышка центрального подлокотника мягкая. Она сдвигается назад при открытии, а внутри достаточно места.

Для телефона есть удобная полочка, которая легко трансформируется в место для стаканов.

На задних сиденьях достаточно места. Неудобно, что посредине внизу есть массивный туннель, который отнимает место у среднего пассажира. Есть отдельные воздуховоды системы климат-контроля для задних пассажиров. Если вы опустите центральный подлокотник задних сидений, вы получите два подстаканника.

Фото: Татьяна Собченко

Как едет новый кроссовер Mazda

Mazda обещает, что у CX-30 лучшая управляемость в сегменте, и инженеры, действительно, хорошо поработали. У автомобиля изысканная управляемость. У руля есть электроусилитель, он очень отзывчивый с резкой реакцией.

Фото: Татьяна Собченко

Управляемость хорошая благодаря G-vectoring control plus. Это функция стабилизации автомобиля при маневре на скорости или на скользкой дороге. Во время вхождения в поворот она применяет тормоза на внешние колеса, когда руль возвращается в нулевую позицию. Это позволяет ловить машину.

Разгонная динамика CX-30

От автомобиля с такой крутой внешностью, ожидаешь гоночного старта. Но когда вы давите на газ, вас не вдавливает в спинки кресел. Для полноприводной версии разгон до 100 км/ч занимает 10,4 с. На низких оборотах отзыв двигателя плавный и спокойный.

Фото: Татьяна Собченко

Если вам покажется вялым разгон 150 лошадей Мазда, трансмиссия имеет режим Спорт. Он влияет на работу трансмиссии, держа высокие обороты и быстрее ускоряя автомобиль.

Какая подвеска на Мазда CX-30

На передней оси здесь стоит подвеска МакФерсон, сзади – торсионная балка. Торсионная балка задней подвески является темой для споров: на хорошей дороге в Луцк все отлично, а вот по дороге на дачу ямы чувствуются все такими же глубокими. Скажем так: подвеска на любителя. Но лично я люблю чувствовать дорогу.

Системы безопасности и помощи в вождении

В машине есть адаптивный круиз-контроль. Она контролирует слепые зоны, предупреждает про выезд за пределы полосы, уверенно подруливает и контролирует усталость водителя.

Есть система предупреждения и автоматического торможения при перекрестном движении и система, которая предотвращает скатывание при движении вверх.

Звук и шумоизоляция

В CX-30 стоит новая аудиосистема Bose с качественным звуком. Саббуфер, расположенный в багажнике, уменьшает его объем, но это того стоит. Вместе с системой Bose вы получаете 12 динамиков.

Что касается звукоизоляции, Мазда говорит, что это одна из самых тихих машин в классе. И на ровном асфальте, действительно, довольно тихо.

Как работает мягкий гибрид

Если говорить об экономичности и экологичности, то CX-30 старается не отставать от современных трендов. У нее есть система деактивации двух цилиндров, которая включается, когда вы едете с постоянной скоростью. И система автоматической остановки и запуска двигателя, когда вы останавливаетесь на светофоре.

На автомобиле есть мягкий гибрид, который рекуперирует энергию. Его ключевое отличие от полного гибрида заключается в том, что электрический двигатель не может сам двигать автомобиль. Но он помогает ДВС. Стартер-генератор превращает кинетическую энергию от торможения в электрическую и накапливает ее в небольшой 24-вольтовой литий-ионной батарее. А потом система питает все электрическое оборудование на машине, чтобы ДВС тратил силы только на движение.

Какой расход топлива Mazda CX-30

В машине с передним приводом заявленный расход 6,8 л. в городе и 4,8 л. на трассе. Если вы выберете топовую версию, она будет иметь возможность отключения двух цилиндров. Таким образом, обеспечивается экономия бензина. У машины с полным приводом заявленный расход 7,3 л. по городу и 5,3 л. на трассе. Т.е. полный привод добавляет всего 0,5 л. на 100 км. Средний заявленный расход топлива – 6 л., у нас реально получилось 8 л., а всего за время тест-драйва мы проехали 1500 км.

Где и за какую цену можно купить Mazda CX-30

Mazda CX 30 с передним приводом можно купить за 781 тыс. грн (27700 долларов). Топовая версия обойдется вам в 974 тыс. грн (34600 долларов). Если Вы планируете купить автомобиль в ближайшее время, можно получить дополнительную новогоднюю скидку в 21 тыс. грн.

Купить автомобиль в Украине стоит у официального дилера Мазда. Все дилеры представлены на официальном сайте представительства.

Подводим итоги

Минусы:

Спокойный разгон

Плюсы:

Экономия топлива благодаря мягкому гибриду

Яркий экстерьер

Мягкие сиденья, тихо.

Вердикт Фокуса

Сочетание спорт-режима, системы стабилизации и тормозов позволяют этому кроссоверу быть машиной, которой интересно управлять.

[ + – ] Mazda CX-30 возле замка Любарта в Луцке Фото: Татьяна Собченко

Технические характеристики компактного кроссовера Mazda CX-30. Комплектация Premium